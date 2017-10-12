أعضاء بالشورى يثمنون دور قطط وكلاب الشوارع

حمود العنزي(صدى):

هاجم مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال جلسة أمس الأربعاء، واصفين أداءها بالضعيف، وأنها تعرض إنجازات على ورق على رغم أن المخالفات ظاهرة للعيان، مثنين على القطط والكلاب التي تقوم بمعالجة النفايات أكثر من الوزارة.

وطالب الاعضاء خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للوزارة، بتقديم حلولاً للمشكلات القائمة، مؤكدين أن الوزارة لم تقم بالتنسيق بين الخدمات، كما طالبوا بتوظيف المرأة في البلديات، منتقدين ضعف الخصخصة في الوزارة.

في الشأن نفسه هاجم العضو الدكتور عبدالله الحربي ضعف السعودة في الوزارة، قائلاً إنه بلغ عدد الموظفين على رأس العمل في الوزارة والأجهزة التابعة لها 90248، منهم في بند الأجور 11105 سعوديين، و10333 غير سعودي، وفي بند التشغيل 1040 سعودياً و22833 أجنبياً، ومن هذا يتضح أن نسبة السعودة منخفضة جداً.