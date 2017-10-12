أعضاء بالشورى يثمنون دور قطط وكلاب الشوارع
هاجم مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال جلسة أمس الأربعاء، واصفين أداءها بالضعيف، وأنها تعرض إنجازات على ورق على رغم أن المخالفات ظاهرة للعيان، مثنين على القطط والكلاب التي تقوم بمعالجة النفايات أكثر من الوزارة.
وطالب الاعضاء خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للوزارة، بتقديم حلولاً للمشكلات القائمة، مؤكدين أن الوزارة لم تقم بالتنسيق بين الخدمات، كما طالبوا بتوظيف المرأة في البلديات، منتقدين ضعف الخصخصة في الوزارة.
في الشأن نفسه هاجم العضو الدكتور عبدالله الحربي ضعف السعودة في الوزارة، قائلاً إنه بلغ عدد الموظفين على رأس العمل في الوزارة والأجهزة التابعة لها 90248، منهم في بند الأجور 11105 سعوديين، و10333 غير سعودي، وفي بند التشغيل 1040 سعودياً و22833 أجنبياً، ومن هذا يتضح أن نسبة السعودة منخفضة جداً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20702 ] نشر منذ 22 ساعة
هههههههه ههههههههه
الكلاب والقطط ماتاكل القراطيس والكراتين
يامجلسنا الموقر
باالعكس تبعثرها
لكن كثر خير النوووووووود
غيم القراطيس بكل مكان🤔
الماهر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 22 ساعة
خلصة الموضيع الهامه ورجعتو للكلاب والقطط ونعم المجلس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35547 ] نشر منذ 21 ساعة
اقول الله يعين ,,
,, الله يخارجنا ,,
سالم[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 19 ساعة
ايعقل هذا الكلام من المجلس الموقر ؟قليلا من الاحترام لمشاعر المواطنين هناك ماهو مهم واهم
فالأهم الاهتمام بشبابنا. توفير الوظائف الاهتمام بتعديل رواتب العسكر وتقدير تضحياتهم يقدمون أغلى مايملكون وفِي الأخير اتصال تعزيه أو إرسال مندوب للعزاء قيلا من الانصاف للعسكريين
سالم[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 19 ساعة
ايعقل هذا الكلام من المجلس الموقر ؟قليلا من الاحترام لمشاعر المواطنين هناك ماهو مهم واهم
فالأهم الاهتمام بشبابنا. توفير الوظائف الاهتمام بتعديل رواتب العسكر وتقدير تضحياتهم يقدمون أغلى مايملكون وفِي الأخير اتصال تعزيه أو إرسال مندوب للعزاء قيلا من الانصاف للعسكريين
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 17 ساعة
لا جديد يااعضاء مجلس الشورى
ما استفاد منكم البلد اول وتالي
ولد المبرز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
ولا يهون بيض الحبارى وترى فيه مثل حساوي يقول مامعناه ( اللي ماله شغل يختن قطاوة )
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 14 ساعة
كما طالبوا بتوظيف المرأة في البلديات،
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 13 ساعة
مجلس الشوربه
عيسى محمد علي فرحان[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 13 ساعة
اقول مالت عليكم
اطرحوا بجدية يامجلس الفشار حل مشكلة الاسكان للبشر اول وإذا انهيتوها ففكروا في الحيوانات
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 13 ساعة
بيض الحباري
عينتوه 😅😅😅🤣😃😂😂😂
رعد ***[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 12 ساعة
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اما عن النظافة لابدلها من ثقافة بين الشباب في مدارسهم ومتابعة الاسواق التجارية بمخالفات لعدم التزامهم حيث انه عند صف بضاعته برمى الاوراق والكراتين في الشارع ومتابعة شريكات النظافة ووضع حاويات مختلفة عليها علامات لنوع القمامة وسيارات خاصة لها واغلب السيارت لديهم مكشوفة وعدم تنظيفها خاصة بوقوفها عند اشارة مناظر ورائحة كريهة ميزانيات عالية وخدمات متهالكة ومراقبة معدومة((( لوكان فيه تقويم لعملهم يخفظ من مرتباتهم وعلواتهم لرئيت العمل الصحيح )))وما بين القوسين مهم للغاية
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 10 ساعات
😂😂😂
حلوه .
الواقع[ عدد التعليقات: 5342 ] نشر منذ 6 ساعات
طيب اجمعوا الكلاب والقطط واذهبوا بها الى منازلهم الفاخرة لتشاركهم حياة الترف التي يسبحون فيها ليل نهار
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5117 ] نشر منذ 2 ساعتين
من امن العقوبه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19949 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله. والصدق انجازاتكم. لا تخفى على عاقل .خاصه في بيض الحباري
بس ما قلتم لنا لقيتم سلة الحلاوى. اللي ضاعت والى باقي تروها بتطوف وتقعدون بها
وخلوا الكلاب والبساس بتنبح. وتماوي وينعرف مكانها.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 6033 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
امحق نقاش
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 19 دقيقة
مجلس الشورى حطوها يبي يفتكون من الي السنتهم طويله وواسطتهم قويه عند الوربييين ولا يقدرون لا يسجنوهم ولا يشلوهم وقالو خلهم في مكان يجتمعون فيه يصارخون بين بعضهم ونعطيهم ذا الملايين نفتك منهم لا يدوشونا
الله المستعان