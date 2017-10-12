عرض روسي للوساطة بين المملكة وإيران

موسكو(صدى):

أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، استعداد روسيا للتوسط بين السعودية وإيران لاستعادة علاقاتهما التي انقطعت في مطلع يناير 2016 إثر قيام محتجين إيرانيين بالهجوم على البعثات الدبلوماسية للملكة في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة مشهد.

وصرح بوجدانوف للصحفيين: “ حاولنا عدة مرات وعرضنا مساعدة إيران والسعودية في الجلوس على طاولة المفاوضات، لكننا لا نفرض دورنا الوسيط ” .

وأضاف: “ لكننا قلنا دائمًا لشركائنا في كل من السعودية وإيران إننا مستعدون لتوفير منبر للاتصالات والخدمات الودية ”، بحسب قناة “ روسيا اليوم ”.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن “ موسكو أبرزت دائمًا الحاجة إلى حل القضايا بين البلدين وكان من الأسهل حل العديد من المشاكل إذا كان التفاهم والثقة متبادلين بين طهران والرياض ” .

وأشار إلى أن الوضع في المنطقة بأسرها، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، يعتمد على التفاهم المتبادل والتعاون بين المملكة وإيران.

وأكد بوغدانوف أن روسيا مستعدة دائما لتقديم تقرير من جانب إلى آخر، أو لتنظيم الاتصالات الثنائية بين المملكة وإيران، منوها بأن “ هذه المقترحات تبقى على طاولة المفاوضات مع شركائنا السعوديين والإيرانيين ”.