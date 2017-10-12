عرض روسي للوساطة بين المملكة وإيران
أبدى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، استعداد روسيا للتوسط بين السعودية وإيران لاستعادة علاقاتهما التي انقطعت في مطلع يناير 2016 إثر قيام محتجين إيرانيين بالهجوم على البعثات الدبلوماسية للملكة في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة مشهد.
وصرح بوجدانوف للصحفيين: “ حاولنا عدة مرات وعرضنا مساعدة إيران والسعودية في الجلوس على طاولة المفاوضات، لكننا لا نفرض دورنا الوسيط ” .
وأضاف: “ لكننا قلنا دائمًا لشركائنا في كل من السعودية وإيران إننا مستعدون لتوفير منبر للاتصالات والخدمات الودية ”، بحسب قناة “ روسيا اليوم ”.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن “ موسكو أبرزت دائمًا الحاجة إلى حل القضايا بين البلدين وكان من الأسهل حل العديد من المشاكل إذا كان التفاهم والثقة متبادلين بين طهران والرياض ” .
وأشار إلى أن الوضع في المنطقة بأسرها، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، يعتمد على التفاهم المتبادل والتعاون بين المملكة وإيران.
وأكد بوغدانوف أن روسيا مستعدة دائما لتقديم تقرير من جانب إلى آخر، أو لتنظيم الاتصالات الثنائية بين المملكة وإيران، منوها بأن “ هذه المقترحات تبقى على طاولة المفاوضات مع شركائنا السعوديين والإيرانيين ”.
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
مابينا وبين ايران تفاهم
ولانقبل وساطه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2984 ] نشر منذ 57 دقيقة
الان يجونك مروجي الاشاعات
يقولون السعوديه تبي تتوسط بروسيا للتصالح مع ايران
رعد ***[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 17 دقيقة
وإن جنحوا للسلم فجنح لها )) إذا إن إيرآن مستعدة أن تتخلا عن جميع مخططاتها في اليمن اولا” . وفى سوريا . والعراق . والطهبلة مع قطربسحب قواتها من هذه المناطق بمهلة 3 شهور بعد ذلك يكون فيه مصالحة بعد ضمانات روسية ( ولكن إمريكا لاتقبل هذا لان إيران الشرطى الوفى لامريكا لكى تعبث بالمنطقة دون محاسبة