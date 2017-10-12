حرس الحدود: لا نطالب المرأة بموافقة أو مرافقة ولي الأمر للخروج برحلة بحرية

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن ما ورد في التقرير الصحفي المنسوب لرئيس لجنة سياحة وترفيه غرفة جدة الذي تداولته بعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق ٢١ /١/ ١٤٣٩هـ و ذكر فيه أن اللائحة البحرية لحرس الحدود التي يجري العمل بها حاليا أصدرها حرس الحدود منذ ٢٩ عاما غير دقيق حيث قامت المديرية العامه لحرس الحدود بإجراء تحديث للوائح بعد صدورها عدة مرات ، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والأوامر السامية الكريمة كلما صدرت تعديلات تستوجب تعديل مواد بتلك اللوائح.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ما نُشر بسياق التقرير من أن اللائحة تحرّم على المرأة من الخروج في أي رحلة بحرية برفقة أبنائها….. مخالف للحقيقة تماماً .

ويشير المتحدث الرسمي ان تعليمات صدرت لاحقا لجميع المناطق البحريه وبلغت بها جميع المراسي بناءاً على الأوامر الساميه بشأن عدم المطالبة بموافقة او مرافقة ولي الامر او المحرم للنساء.

وقد تم تطبيقه بجميع المراسي وتعلم لجنة سياحة جده بان ذلك مطبق وهذا يثير الاستغراب .

وأكد المتحدث الرسمي أن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية يسعى دوماً لتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لكافة الفئات العمرية ومن الجنسين من مرتادي البحر وهواة الصيد والغوص بعد تطبيق لوائح السلامه ،وكذلك دعم المستثمرين وأن هذا يتم بتعاون وتنسيق تام مع مختلف الجهات المعنية لما فيه دعم للاستثمار والسياحة البحرية ويحقق أمن الوطن .