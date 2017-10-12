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بالفيديو.. رجل يطارد امرأة تقود سيارة عائلية في الرياض

بالفيديو.. رجل يطارد امرأة تقود سيارة عائلية في الرياض
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لرجل انتهك خصوصية امرأة كانت تقود سيارة عائلية برفقة نساء أخريات في محافظة العيينة شمال مدينة الرياض، بإصراره على تصويرها.

ورصد المقطع اقتراب الرجل من السيارة في حين كانت إحدى النساء تجلس في مقعد السائق ومشغولة بهاتفها الجوال، ما دفعها إلى إغلاق زجاج نافذة السيارة.

وتابع الرجل تصوير السيارة والاقتراب منها، كما صور المرأة وهي تقود السيارة حتى أخرجتها من موقف السيارات وانطلقت بها، في حين دفع تصرف الرجل وتطفله النساء المرافقات لسائقة السيارة لمواجهته ووجهن له الشتائم أثناء سير السيارة بمحافذاته.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 35 دقيقة

من دق باب الناس دقو بابه

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 21 دقيقة

المحنه والعنوسة والبطاله ان اجتمعت ياكافي الشر كيف لو اجتمعت كلهم وتحرير الحرمه امر الله المستعان

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 14 دقيقة

والله هذا الشخص قذر وقليل أدب
كيف تسمح لنفسك تصور حريم الناس داخل السيارة
أنت ترضى على نفسك أن يجي شخص يصور أهلك في السياره مهما وإن كان الموقف قيادة سيارة أو غيرها والمشكلة إن أبن بلدك يصورك ويتحرش فيك وين رجولتك وكرامتك وعزت نفسك ألى تخجل من نفسك

[ عدد التعليقات: 458 ] نشر منذ 11 دقيقة

وقح وسمج ومتخلف

[ عدد التعليقات: 983 ] نشر منذ 10 دقائق

هذا إللي كانو يدوره ….

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 دقائق

هذا إنسان قليل حياء
ممهماكان كيف ترضي تصور محارم الناس
وبهذي ألطريقه

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