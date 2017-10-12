بالفيديو.. رجل يطارد امرأة تقود سيارة عائلية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، لرجل انتهك خصوصية امرأة كانت تقود سيارة عائلية برفقة نساء أخريات في محافظة العيينة شمال مدينة الرياض، بإصراره على تصويرها.

ورصد المقطع اقتراب الرجل من السيارة في حين كانت إحدى النساء تجلس في مقعد السائق ومشغولة بهاتفها الجوال، ما دفعها إلى إغلاق زجاج نافذة السيارة.

وتابع الرجل تصوير السيارة والاقتراب منها، كما صور المرأة وهي تقود السيارة حتى أخرجتها من موقف السيارات وانطلقت بها، في حين دفع تصرف الرجل وتطفله النساء المرافقات لسائقة السيارة لمواجهته ووجهن له الشتائم أثناء سير السيارة بمحافذاته.