بالصور.. هيفاء وهبى تحمل سلاحًا ناريًا
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من صور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بملابس الجيش وهى حاملة سلاح نارى فى يديها، وظهرت فى الصورة بإطلالة محاربة ضمن جلسة التصوير التى خضعت لها مؤخرًا.
يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى مسلسل ” الحرباية ” ، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة الراقصة دينا، إنتاج ممدوح شاهين.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2283 ] نشر منذ 17 ساعة
صدق مجنونة بس احب صراحتها و ادائها للاغاني فهي دائما تذكر انها ليست مطربة بل مؤدية
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14981 ] نشر منذ 14 ساعة
تستعرض بس أظن لو سمعت صوت السلاح بتنط من الخرعه !
العلي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 13 ساعة
هذه مجرد مسخ .. ياليتها تخجل من سنها. وحفيدتها. . مشكلتها مصدقه الشد واللصق. انهما مازالت شابة صغيرة
فعلا. مجرد مسخ
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 13 ساعة
المعلومه الصحيحه ان هذي الصوره تم تصويرها عشان تكون صورة مستخدمه في لعبة اسمها صقور العرب حملوها وتلاقو صورة هيفا فيها 😂💔
الدسك22[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 9 ساعات
هل تعلمون انها عجوز شمطاء
كان زمان[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 9 ساعات
وهل تعلمون أن كل ما تعمله ليس بيدها ……..
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2057 ] نشر منذ 8 ساعات
اووووووووه يايييييي خوفتينا , اظن لو مثلك يخوضو الحروب والنزاعات كانطال امدها وقالو الخبلان كثرو منهم هذوله الحلويين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19909 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 8 ساعات
آهـ
قتلتني بلا سلاح
أح لو كان لي جناح … كنت مثله وعاد أزيد
وامغرد لك الفلاح … استمع قصة العميد
ربة القرط والوشاح … واللمى الحالي البديد
قتلتني بلا سلاح … ودعتني لها شهيد
والذي ارسل الرياح … مبدء الانفس المعيد
ما أقول في الغرام أح … ينقص العمر او يزيد
قد علمنا بما يباح … في تا محبه وما يفيد
جدها مثلما المزاح … وعدها مثلما الوعيد
ومساها كما الصباح … غير حر المسا شديد
والضحك يتبعه نياح … وقريب الهوى بعيد
والقباح كلهن ملاح … والحقير الذليل سعيد
ودم العاشقين مباح … وقتيل الهوى شهيد
هكذا سنة الملاح … تفعل الغيد ما تريد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13436 ] نشر منذ 8 ساعات
يكون خير
مونس الفريج[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 8 ساعات
اظن لو انها اطلقت طلقة من السلاح اللي بيدها وهي في بيروت كان حصلناها في قبرص
سعيداان[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 8 ساعات
لو تشوفون هيفاء وهبي بدون ماكياج لرأيتم عجباً
90% من جمالها هو ماكياج وصناعي..
هيفاء ورائها جيش كبير من ميديا وخبراء ماكياج وأقتصاد
يعني بأختصار هيفاء شركة كبرى
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 8 ساعات
والله من الدجه والدشاره في راس هالعجوز
المستحيل[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 7 ساعات
صح عجوز 50
بس ….. صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروخ
والله يخلف على حريمنا الوحده عمرها 27 وكنها 47 وخاصتاً بعد الحمل والولاده يبدا البطن والجنوب والصدر يعني من الاخر دراكولا
ماسون[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
باختصار شديد :-
كتف وردف وعين والبطن ملهوف …. وخدود ورد وسط عود لياني
الشيخ شبلي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
عجوز
ي ولد هذي تمزمز عليها مزمزه
رعد ***[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة
هيفا ذابحتنا بلا سلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآح معها اسلحة ربانية