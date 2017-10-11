بالصور.. هيفاء وهبى تحمل سلاحًا ناريًا

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من صور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بملابس الجيش وهى حاملة سلاح نارى فى يديها، وظهرت فى الصورة بإطلالة محاربة ضمن جلسة التصوير التى خضعت لها مؤخرًا.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى مسلسل ” الحرباية ” ، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة الراقصة دينا، إنتاج ممدوح شاهين.