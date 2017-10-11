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بالصور.. هيفاء وهبى تحمل سلاحًا ناريًا

بالصور.. هيفاء وهبى تحمل سلاحًا ناريًا
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد كبير من صور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بملابس الجيش وهى حاملة سلاح نارى فى يديها، وظهرت فى الصورة بإطلالة محاربة ضمن جلسة التصوير التى خضعت لها مؤخرًا.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى مسلسل ” الحرباية ” ، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشاركها فى البطولة الراقصة دينا، إنتاج ممدوح شاهين.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 2283 ] نشر منذ 17 ساعة

صدق مجنونة بس احب صراحتها و ادائها للاغاني فهي دائما تذكر انها ليست مطربة بل مؤدية

[ عدد التعليقات: 14981 ] نشر منذ 14 ساعة

تستعرض بس أظن لو سمعت صوت السلاح بتنط من الخرعه !

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 13 ساعة

هذه مجرد مسخ .. ياليتها تخجل من سنها. وحفيدتها. . مشكلتها مصدقه الشد واللصق. انهما مازالت شابة صغيرة

فعلا. مجرد مسخ

[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 13 ساعة

المعلومه الصحيحه ان هذي الصوره تم تصويرها عشان تكون صورة مستخدمه في لعبة اسمها صقور العرب حملوها وتلاقو صورة هيفا فيها 😂💔

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 9 ساعات

هل تعلمون انها عجوز شمطاء

[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 9 ساعات

وهل تعلمون أن كل ما تعمله ليس بيدها ……..

[ عدد التعليقات: 2057 ] نشر منذ 8 ساعات

اووووووووه يايييييي خوفتينا , اظن لو مثلك يخوضو الحروب والنزاعات كانطال امدها وقالو الخبلان كثرو منهم هذوله الحلويين

[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 8 ساعات

آهـ
قتلتني بلا سلاح

أح لو كان لي جناح … كنت مثله وعاد أزيد
وامغرد لك الفلاح … استمع قصة العميد
ربة القرط والوشاح … واللمى الحالي البديد
قتلتني بلا سلاح … ودعتني لها شهيد
والذي ارسل الرياح … مبدء الانفس المعيد
ما أقول في الغرام أح … ينقص العمر او يزيد
قد علمنا بما يباح … في تا محبه وما يفيد
جدها مثلما المزاح … وعدها مثلما الوعيد
ومساها كما الصباح … غير حر المسا شديد
والضحك يتبعه نياح … وقريب الهوى بعيد
والقباح كلهن ملاح … والحقير الذليل سعيد
ودم العاشقين مباح … وقتيل الهوى شهيد
هكذا سنة الملاح … تفعل الغيد ما تريد

[ عدد التعليقات: 13436 ] نشر منذ 8 ساعات

يكون خير

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 8 ساعات

اظن لو انها اطلقت طلقة من السلاح اللي بيدها وهي في بيروت كان حصلناها في قبرص

[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 8 ساعات

لو تشوفون هيفاء وهبي بدون ماكياج لرأيتم عجباً
90% من جمالها هو ماكياج وصناعي..
هيفاء ورائها جيش كبير من ميديا وخبراء ماكياج وأقتصاد
يعني بأختصار هيفاء شركة كبرى

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 8 ساعات

والله من الدجه والدشاره في راس هالعجوز

[ عدد التعليقات: 744 ] نشر منذ 7 ساعات

صح عجوز 50
بس ….. صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروخ
والله يخلف على حريمنا الوحده عمرها 27 وكنها 47 وخاصتاً بعد الحمل والولاده يبدا البطن والجنوب والصدر يعني من الاخر دراكولا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات

باختصار شديد :-
كتف وردف وعين والبطن ملهوف …. وخدود ورد وسط عود لياني

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات

عجوز
ي ولد هذي تمزمز عليها مزمزه

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة

هيفا ذابحتنا بلا سلآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآح معها اسلحة ربانية

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