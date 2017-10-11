  • الخميس 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. جولة في متحف الزهراني بمحافظة المخواه

بالفيديو والصور.. جولة في متحف الزهراني بمحافظة المخواه

بالفيديو والصور.. جولة في متحف الزهراني بمحافظة المخواه
محمد بن شقيه(صدى):

زارت ” صدى ” اليوم المتحف الوحيد بمحافظة المخواه بمنطقة الباحه والمرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

ويعود المتحف للمواطن – بدر سعيد غدران العمري الزهراني وعند دخوله يتفأجا الزوار ‏بعوالمه المختلفه، فهو يضُم بين أروقته تحفًا فنيةً وأثريةً الى جانب الآلات القديمة وغيرها من المقتنيات المُهمة، وهو يقع ‏في قرية ” الجوه ” بمحافظة المخواه من عام 1425 .

ويتكون المتحف من 6 أقسام تم تقسيمها وتضم أدوات الزراعة وأدوات الطبخ وقاعة للمصنوعات الجلدية والحلي والملابس النسائية وكذلك للملبوسات الرجالية والأسلحة والبنادق، ومكتبة قديمه وقروش قديمة وأوضح المواطن – ان الاهتمام بالاشياء القديمة هوايتة من ذا الصغر وكل المقتنيات الموجوده من جيبه الخاص وله مشاركات عدة بمناطق المملكه وهناك زيارات للمتحف من قبل بعض الدوائر الحكومية وبعض طلاب المدارس .

حيث طلب المواطن من هيئة السياحة ” وظيفة له في هذا المجال ” يتمكن من خلالها تطوير متحف يليق بالمعايير المطلوبه من قبل هيئة السياحة والآثار لوجود خبره له تقارب 10 سنوات.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 3 ساعات

مشاء الله تبارك الله متحف روعه سقى الله زمان

ونعم في ابو زهره كفووووووووووووووووووو

[ عدد التعليقات: 35467 ] نشر منذ 1 ساعة

ممتاز الى الامام بارك الله لك وفيك ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *