بالفيديو والصور.. جولة في متحف الزهراني بمحافظة المخواه

محمد بن شقيه(صدى):

زارت ” صدى ” اليوم المتحف الوحيد بمحافظة المخواه بمنطقة الباحه والمرخص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

ويعود المتحف للمواطن – بدر سعيد غدران العمري الزهراني وعند دخوله يتفأجا الزوار ‏بعوالمه المختلفه، فهو يضُم بين أروقته تحفًا فنيةً وأثريةً الى جانب الآلات القديمة وغيرها من المقتنيات المُهمة، وهو يقع ‏في قرية ” الجوه ” بمحافظة المخواه من عام 1425 .

ويتكون المتحف من 6 أقسام تم تقسيمها وتضم أدوات الزراعة وأدوات الطبخ وقاعة للمصنوعات الجلدية والحلي والملابس النسائية وكذلك للملبوسات الرجالية والأسلحة والبنادق، ومكتبة قديمه وقروش قديمة وأوضح المواطن – ان الاهتمام بالاشياء القديمة هوايتة من ذا الصغر وكل المقتنيات الموجوده من جيبه الخاص وله مشاركات عدة بمناطق المملكه وهناك زيارات للمتحف من قبل بعض الدوائر الحكومية وبعض طلاب المدارس .

حيث طلب المواطن من هيئة السياحة ” وظيفة له في هذا المجال ” يتمكن من خلالها تطوير متحف يليق بالمعايير المطلوبه من قبل هيئة السياحة والآثار لوجود خبره له تقارب 10 سنوات.