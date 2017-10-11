بالفيديو.. طفل يمارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور العميد سامي الحمود المختص في علاج الإدمان قصة مؤلمة لطفل أدمن المخدرات بسبب والده ومن ثم انحرف وأصبح مارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات.

ووفقاً لمقطع فيديو نشره الحمود عبر حسابه في “ سناب شات ” وتحدث فيه الطفل، والذي أوضح أنه والده المدمن كان يعطيه الحشيش حتى أدمنه، ومن ثم تعرف على أحد الشباب في الحارة “ يمني الجنسية ” وأصبح يمارس معه الرذيلة مقابل منحه المخدرات ، كما قام بتصويره عارياً لابتزازه.

وأكد الدكتور الحمود، أنه تم القبض على اليمني من قبل الجهات المختصة وتجرى بحقه الإجراءات اللازمة ومن ثم محاكمته، كما أن الطفل يتم تأهيله نفسياً ومعالجته من الإدمان.

وطالب الحمود الأسر بمراقبة أبنائهم خاصة من يسكنون في الأحياء الشعبية والتي تكثر فيها قضايا المخدرات والجرائم.