بالفيديو.. طفل يمارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات
كشف الدكتور العميد سامي الحمود المختص في علاج الإدمان قصة مؤلمة لطفل أدمن المخدرات بسبب والده ومن ثم انحرف وأصبح مارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات.
ووفقاً لمقطع فيديو نشره الحمود عبر حسابه في “ سناب شات ” وتحدث فيه الطفل، والذي أوضح أنه والده المدمن كان يعطيه الحشيش حتى أدمنه، ومن ثم تعرف على أحد الشباب في الحارة “ يمني الجنسية ” وأصبح يمارس معه الرذيلة مقابل منحه المخدرات ، كما قام بتصويره عارياً لابتزازه.
وأكد الدكتور الحمود، أنه تم القبض على اليمني من قبل الجهات المختصة وتجرى بحقه الإجراءات اللازمة ومن ثم محاكمته، كما أن الطفل يتم تأهيله نفسياً ومعالجته من الإدمان.
وطالب الحمود الأسر بمراقبة أبنائهم خاصة من يسكنون في الأحياء الشعبية والتي تكثر فيها قضايا المخدرات والجرائم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35467 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه نهاية زوجوه يعقل هذي خلفته وهذي تربيته انا استغرب من الأهل اللي يشوفون علاج ولدهم المدمن هو الزواج وش هالعقول بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20671 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الا باالله🤔
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 3 ساعات
الجنسيه اليمنيه فايروس دمر البلد ويصعب استئصاله
مايجي من وراهم الا الدمار والخراب
ما ألوم امريكا والامارات والكويت وقطر والكثير من الدول لما منعت دخولهم واستخراج تأشيرات لهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحم الحال كانت ذا القصص تحلها الدوله وتمنع ذكرها بالجرايد لا يتأثر فيها ضعوف النفوس
الحين تذكروها اقول سلموو على ترمب
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله على ابوه الداشر واليماني الفاجر
رعد ***[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل