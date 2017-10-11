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بالفيديو.. طفل يمارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات

بالفيديو.. طفل يمارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات
حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور العميد سامي الحمود المختص في علاج الإدمان قصة مؤلمة لطفل أدمن المخدرات بسبب والده ومن ثم انحرف وأصبح مارس الرذيلة مع جاره مقابل المخدرات.

ووفقاً لمقطع فيديو نشره الحمود عبر حسابه في “ سناب شات ” وتحدث فيه الطفل، والذي أوضح أنه والده المدمن كان يعطيه الحشيش حتى أدمنه، ومن ثم تعرف على أحد الشباب في الحارة “ يمني الجنسية ” وأصبح يمارس معه الرذيلة مقابل منحه المخدرات ، كما قام بتصويره عارياً لابتزازه.

وأكد الدكتور الحمود، أنه تم القبض على اليمني من قبل الجهات المختصة وتجرى بحقه الإجراءات اللازمة ومن ثم محاكمته، كما أن الطفل يتم تأهيله نفسياً ومعالجته من الإدمان.

وطالب الحمود الأسر بمراقبة أبنائهم خاصة من يسكنون في الأحياء الشعبية والتي تكثر فيها قضايا المخدرات والجرائم.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35467 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 3 ساعات

ايه نهاية زوجوه يعقل هذي خلفته وهذي تربيته انا استغرب من الأهل اللي يشوفون علاج ولدهم المدمن هو الزواج وش هالعقول بالله

[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 3 ساعات

الجنسيه اليمنيه فايروس دمر البلد ويصعب استئصاله
مايجي من وراهم الا الدمار والخراب
ما ألوم امريكا والامارات والكويت وقطر والكثير من الدول لما منعت دخولهم واستخراج تأشيرات لهم

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحم الحال كانت ذا القصص تحلها الدوله وتمنع ذكرها بالجرايد لا يتأثر فيها ضعوف النفوس
الحين تذكروها اقول سلموو على ترمب

[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله على ابوه الداشر واليماني الفاجر

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل

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