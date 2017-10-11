بالفيديو.. قطر تشتري أصوات الناخبين في اليونسكو بـ ” الغداء “

طلال الضوي(صدى):

فضيحة جديدة كشفتها المعارضة القطرية، ضد مرشح قطر حمد الكوارى، فى انتخابات مدير عام اليونسكو، عن لقاءه برفقة سفير قطر فى باريس مع عدة سفراء، لمحاولة شراء أصواتهم من خلال ” عزومة غداء ” ، بعد فضيحة لقاء المرشح القطرى مع منافسته الفرنسية.

ونشر حساب ” قطريليكس ” علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو للقاء بين مرشح قطر وبعض سفراء دول المنظمة، قائلا: ” مرشح قطر لليونسكو حمد بن عبد العزيز الكوارى مع سفيرها فى باريس فى غداء مع عدة سفراء لشرائهم ” .

وشهد التصويت في اليونسكو، خروج بعد الدول الأفريقية عن الإجماع الأفريقى بدعم مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، فى الانتخابات، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا دعا الاتحاد الأفريقى لدعوة كل دول القارة بضرورة الالتزام بقراره.