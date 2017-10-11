بالفيديو.. قطر تشتري أصوات الناخبين في اليونسكو بـ ” الغداء “
فضيحة جديدة كشفتها المعارضة القطرية، ضد مرشح قطر حمد الكوارى، فى انتخابات مدير عام اليونسكو، عن لقاءه برفقة سفير قطر فى باريس مع عدة سفراء، لمحاولة شراء أصواتهم من خلال ” عزومة غداء ” ، بعد فضيحة لقاء المرشح القطرى مع منافسته الفرنسية.
ونشر حساب ” قطريليكس ” علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو للقاء بين مرشح قطر وبعض سفراء دول المنظمة، قائلا: ” مرشح قطر لليونسكو حمد بن عبد العزيز الكوارى مع سفيرها فى باريس فى غداء مع عدة سفراء لشرائهم ” .
وشهد التصويت في اليونسكو، خروج بعد الدول الأفريقية عن الإجماع الأفريقى بدعم مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، فى الانتخابات، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا دعا الاتحاد الأفريقى لدعوة كل دول القارة بضرورة الالتزام بقراره.
#مرشح_قطر_لليونسكو حمد بن عبدالعزيز الكواري مع سفيرها في #باريس في غداء مع سفراء أفارقة لشرائهم#قطريليكس#انتخابات_اليونسكو#قطر_الخيانة pic.twitter.com/7tkLlyHz6J
— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35453 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذا هو ديدنهم ، مايمشون إلا باالفلوس ، يشترون الذمم ومن غير الشراء لاوزن ولاقيمة لهم ,,
,, فلا غرابه فقد قال الشاعر : لولا الدراهم كان باالكف يضربا ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20656 ] نشر منذ 6 دقائق
ليتها فلوس
يقولك وجبة غداء😂😂😂😂😂😂