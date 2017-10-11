المريسل يفتح النار على الهدلق لموقفه من قائد الأخضر

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، رئيس القسم الرياضي بجريدة الجزيرة، عبدالعزيز الهدلق؛ بسبب تناقض موقفه مع قائد المنتخب السعودي أسامة هوساوي، والذي أحرز بالخطأ هدفًا في مرمى الأخضر خلال مباراة الأمس الودية أمام منتخب غانا، والتي هزم فيها المنتخب بثلاثية.

واستغرب المريسل من دعم الهدلق للاعب أسامة هوساوي بعد الخطأ الذي ارتكبه في لقاء غانا، مؤكدًا أنه قام بذلك كون هوساوي لاعبًا الآن في صفوف نادي الهلال، وأنه لم يقم بالموقف ذاته عندما كان أسامة هوساوي يلعب مع النادي الأهلي، وأحرز هدفًا بالخطأ في مرماه مع المنتخب.

وعرض المريسل من خلال حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” تغريدات الهدلق السابقة، وعلق عليها بقوله: “ هذه الصور تخص إعلامي مهتم بالشأن الهلالي يتحدث عن كابتن منتخبنا أسامة هوساوي حينما أخطأ مع المنتخب وسجل في مرمانا.. الفارق بين الحالات أنه كان لاعباً في الهلال ثم انتقل للعب لنادي الأهلي ثم عاد للهلال.. هكذا هو أغلب إعلام الهلال.. الهلال ومن بعده الطوفان ” .

وكان الهدلق قد علق على خطأ أسامة هوساوي في مباراة الأخضر وغانا، وقال: “ عملاق الدفاع أسامة هوساوي لا يضيرك الخطأ الذي نتج عنه الهدف في مرمى الأخضر.. تبقى كابتن المنتخب وقائده للمونديال.. ومصدر القوة والأمان ” .