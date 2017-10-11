المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعًا للقسام وسط غزة

القدس المحتلة(صدى):

قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة رصد ميدانية تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بثلاث قذائف مدفعية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن ” المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطة تابعة لكتائب القسام، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان ” .

وأضافت المصادر أن ” القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق نار على دورية إسرائيلية قرب الحدود الشرقية وسط قطاع غزة ” .