المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعًا للقسام وسط غزة
قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة رصد ميدانية تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بثلاث قذائف مدفعية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن ” المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطة تابعة لكتائب القسام، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان ” .
وأضافت المصادر أن ” القصف الإسرائيلي جاء رداً على إطلاق نار على دورية إسرائيلية قرب الحدود الشرقية وسط قطاع غزة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35453 ] نشر منذ 52 دقيقة
اللهم انصر الفلسطينيين على اليهود الصهاينة المعتدين ,, آمين ,,