جماهير التانجو تطالب مذيعة أرجنتينية بالوفاء بوعدها

نواف السالم(صدى):

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مذيعة في إحدى القنوات المحلية في ورطة، بعدما وعدت الأخيرة بأنها ستضع وشوماً على جسدها إذا تأهلت بلادها إلى المونديال، وهو ما تكفل به اللاعب الملقب بالبرغوث صباح يوم الأربعاء.

وكتبت المذيعة الشهيرة إيفانا نادال عبر صفحتها الشخصية على ” إنستجرام ” قبل المباراة الفاصلة بساعات: إذا تأهلت الأرجنتين سأضع وشوماً على جسدي، في إشارة إلى صعوبة المهمة الأرجنتينية بالتأهل إلى كأس العالم، مع تزايد حدة الانتقادات تجاه فريق المدرب خورخي سامباولي، خصوصاً بعد فشله بتحقيق الانتصار 4 مباريات متتالية.

وانهالت تعليقات الأرجنتينيين على حساب إيفانا، مطالبين إياها بتنفيذ وعدها، وبعد فترة عادت لكتابة: بعد ما حدث أجد نفسي مجبرة على تنفيذ وعدي، لا أعرف ما سأضع على جسدي من الوشوم، ولكم الحرية باقتراح ما ترونه مناسباً.