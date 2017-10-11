جماهير التانجو تطالب مذيعة أرجنتينية بالوفاء بوعدها
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مذيعة في إحدى القنوات المحلية في ورطة، بعدما وعدت الأخيرة بأنها ستضع وشوماً على جسدها إذا تأهلت بلادها إلى المونديال، وهو ما تكفل به اللاعب الملقب بالبرغوث صباح يوم الأربعاء.
وكتبت المذيعة الشهيرة إيفانا نادال عبر صفحتها الشخصية على ” إنستجرام ” قبل المباراة الفاصلة بساعات: إذا تأهلت الأرجنتين سأضع وشوماً على جسدي، في إشارة إلى صعوبة المهمة الأرجنتينية بالتأهل إلى كأس العالم، مع تزايد حدة الانتقادات تجاه فريق المدرب خورخي سامباولي، خصوصاً بعد فشله بتحقيق الانتصار 4 مباريات متتالية.
وانهالت تعليقات الأرجنتينيين على حساب إيفانا، مطالبين إياها بتنفيذ وعدها، وبعد فترة عادت لكتابة: بعد ما حدث أجد نفسي مجبرة على تنفيذ وعدي، لا أعرف ما سأضع على جسدي من الوشوم، ولكم الحرية باقتراح ما ترونه مناسباً.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 15 ساعة
اسمعي كلامي ,,
,, الوشم حرام ,, هذي خوذيها مقدماً ,,
,, ولكن اذبحي ثلاثة خرفان واعزمي الفريق واعتذري عن الوشم ، وهم راح يرضون وكفارة لك بنفس الوقت ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 15 ساعة
الغنم عندكم في الارجنتين سمينه ورخيصه ,, لاتفوتين الفرصه ,,
سعيداان[ عدد التعليقات: 1320 ] نشر منذ 6 ساعات
أذا هي ذكية تضع وشوم من الحناء تكون أوفت بنذرها وبنفس الوقت لاتشوه الجسد
alfahd42[ عدد التعليقات: 12233 ] نشر منذ 3 ساعات
اسمعي كلام شيخ صدى
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1703 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اقترح انها تحط وشم على شكل نار، لأن هالنار هي اللي تبي تشلوط جلدها يوم الحساب بأمر الله