200 مسلم يفرون من قريتهم بعد مقتل مغن على يد كاهن هندوسي

نيودلهي(صدى):

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء، فرار نحو 200 مسلم، من قريتهم في ولاية راجاستان في غرب الهند بعد مزاعم عن قتل كاهن هندوسي وأصدقائه مغنيا مسلما أواخر الشهر الماضي.

واندلعت اضطرابات في قرية دانتال الواقعة قرب الحدود الهندية- الباكستانية يوم 27 سبتمبر، عندما اتهم الكاهن الهندوسي المغني الشعبي أحمد خان بارتكاب أخطاء عند ترتيل أناشيد دينية هندوسية.

وكان خان البالغ من العمر 45 عاما عضوا في جماعة لانجا مانجانيار التي تنشد أغاني دينية وروحانية هندوسية في معابد ومهرجانات على مدى أجيال.

وقالت الشرطة الهندية أن الكاهن رأي النشيد الديني، تحريضيا، فحطم هو وأصدقاءه آلات خان الموسيقية وقتلوه.

وأرسلت السلطات قوات شبه عسكرية إلى المنطقة لكن المسلمين رفضوا العودة لمنازلهم خشية وقوع اشتباكات.