بالفيديو.. القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة المركبات و استخدامها في الاعتداء على العاملين في محطات الوقود و الصيدليات و المحال التجارية فضلا عن قيامهم باستيقاف المارة و سرقة ما بحوزتهم من أموال و مقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح .

واستمراراً للجهود الأمنية الرامية لتحقيق أعلى درجات الأمن لصيانة الأرواح وحماية الممتلكات فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة و زرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة .

ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من سبعة أشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم، و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي ( جميعهم مواطنين في العقد الثاني من العمر ) وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب عدد من حوادث السرقات موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .

و بالرجوع لسجل قيد البلاغات تأكد صلتهم بحادثة سرقة لإحدى محطات الوقود شرق العاصمة الرياض حيث أقدموا على اختطاف احد العاملين في المحطة والاعتداء عليه و سلب مبلغ مالي كان بحوزته و هاتفه المحمول( حسب المقطع المرفق بالبيان ) فضلا عن قيامهم بممارسة التفحيط شمال مدينة الرياض على متن مركبة تم سرقتها لهذا الغرض و مجاهرتهم بهذا الفعل من خلال توثيقه و نشره .

تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص ، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم .