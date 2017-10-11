بالفيديو.. القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص بالرياض
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة المركبات و استخدامها في الاعتداء على العاملين في محطات الوقود و الصيدليات و المحال التجارية فضلا عن قيامهم باستيقاف المارة و سرقة ما بحوزتهم من أموال و مقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح .
واستمراراً للجهود الأمنية الرامية لتحقيق أعلى درجات الأمن لصيانة الأرواح وحماية الممتلكات فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة و زرع المصادر السرية في الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة .
ووفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل إلى تورط تشكيل من سبعة أشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم، و أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي ( جميعهم مواطنين في العقد الثاني من العمر ) وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب عدد من حوادث السرقات موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم .
و بالرجوع لسجل قيد البلاغات تأكد صلتهم بحادثة سرقة لإحدى محطات الوقود شرق العاصمة الرياض حيث أقدموا على اختطاف احد العاملين في المحطة والاعتداء عليه و سلب مبلغ مالي كان بحوزته و هاتفه المحمول( حسب المقطع المرفق بالبيان ) فضلا عن قيامهم بممارسة التفحيط شمال مدينة الرياض على متن مركبة تم سرقتها لهذا الغرض و مجاهرتهم بهذا الفعل من خلال توثيقه و نشره .
تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص ، تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5327 ] نشر منذ 4 ساعات
سلط الله عليهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35458 ] نشر منذ 3 ساعات
قصوا يمانيهم ليتوبوا ويستأدب غيرهم ,,
احمد الحربي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيروا روس الكلاب وافنوهم من الأرض اللي ماربتة أمة تربية الدولة
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا سن طيش باليسجن لمدة سنتين الى ٣ سنوات حتى ان يتربى
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 37 دقيقة
بكره واسطاتهم تشتغل من جماعتهم الي يشتغلون بالشرطة والمباحث والنيابه ويطلعون
وشد لي وسحب لك الله المستعان
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
انما جزاء اللذين يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم في الدنيا خز ئ وفي الاخره لهم عذاب اليم..كم افجعوا وخسروا وارهبوا من مواطنين!!!… ولهذا يستاهلوا مايحكم عليهم من عقاب..