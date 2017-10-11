بالفيديو.. رد فعل الأمير تركي الفيصل على فتاة نادته بـ ” أنت ” بدلا من ” سموك “

طلال الغامدي(صدى):

رفض الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات العامة سابقا، إجبار فتاة تواجدت ضمن جمهور برنامج ” مجلس الشباب ” المذاع على MBC، على مناداته بـ ” سموك ” بدلا من ” أنت ” .

وكان المذيع عمر حسين قد طلب من الفتاة وتُدعى ” نور ” ، أن تعيد سؤالا وجهته للأمير تركي الفيصل، على أن تستخدم كلمة ” سموك ” بدلا من كلمة ” أنت ” التي استخدمتها أولا، إلا أن الأمير فيصل رفض ذلك.

وعلّق الأمير على رفضه ضاحكا بشكل ودي: ” احنا هنا في مجلس شبابي.. ولذا خدوا راحتكم ” ، ليجد قوله تصفيقاً من الحاضرين.