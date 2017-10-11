صور ساخنة لعارضة أزياء أمريكية بمراكش تثير غضب المغربيين

مليكة فؤاد(صدى):

زلزلت صور عارية لإحدى عارضات الأزياء الأمريكية الشهيرة بالعري، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التقاطها في فندق بمراكش، تبدو فيها العارضة في أوضاع وأماكن مختلفة بالفندق وعبر عدد كبير من المغربيين عن غضبهم من تلك الواقعة.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن العارضة الأمريكية البريطانية، نشرت صورا لها عارية على موقعها بالانستجرام، وتظهر في خلفية الصور أماكن مختلفة في الفندق المغربي، فيما كتبت معلقة تشكر مراكش على حسن استقبالها.

كانت أصوات مغربية عديدة طالبت بالتحقيق في هذا الأمر بعد أن تحولت مدينة النخيل بمراكش إلى وجهة لتصوير الصور المثيرة جنسيا لعارضات الأزياء من مختلف الجنسيات.