انطلاق BMW 740le بيضاء بباقة M sport في أبوظبي

أبوظبي(صدى):

تعتبر BMW 740le من بين السيارات الصالون الفاخرة المميزة الكبيرة فهي رحبة وتحمل تقنيات كاملة وسريعة بشكل مناسب وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود وقد ادعت الشركة البافارية أنها تستهلك 2,1 لتر وقود لكل 100 كم مع انبعاثات كربونية بنسبة بين 51 و45 جم/كم، ويمكن للسيارة التسارع حتى 100 كم/ساعة في 5,5 ثانية وتأتي بقوة 321 حصان بمنظومة دفع هايبرد والتسارع بالنسبة لحجم السيارة يبدو ممتاز وكذلك بالنسبة للوزن وقوتها الحصانية.

أما بالنسبة لهذه النسخة الخاصة هنا فهي تتوفر لدي بي إم دبليو أبوظبي موتورز وتحمل علامة M sport ، وهو أمر جيد يربط السيارة بأداء الفئة السابعة واتجاهاتها الديناميكية كما تأتي السيارة باسبويلر أمامي 3 دي واسبويلر ألبينا على الحقيبة الخلفية وأغطية مرايا من ألياف الكربون وعجلات 21 بوصة إم بيرفورمانس.

كما أنها حصلت على نوعين من الجلود في المقصورة الداخلية، مع إدراج لمسات من الخشب على لوحة القيادة، وألواح الأبواب والكونسول الوسطي, وبلا شك هذه واحدة من أفخم السيارات الصالون الصديقة للبيئة في العالم.