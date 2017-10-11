بالفيديو.. ضبط لصوص يختطفون عاملاً ويسلبونه في الرياض
تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عملية سلب قام بها مجموعة من الشباب ، استهدفوا من خلالها عامل محطة وقود بعد ان أقدموا على اختطافه من داخل مقر عمله وسلب الأموال التي كانت بحوزته .
وذكرت مصادرموثوقة نجاح شرطة منطقة الرياض بالإطاحة بالجناة ، في إنجاز أمني يسجل لشرطة المنطقة التي اعتادت على تحقيق مثل هذه الإنجازات من خلال ملاحقة وضبط الجناة.
المالكي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
حد الحرابة ولا حل غيره
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 2 ساعتين
جندوهم افضل لهم وللبلد
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا اذا شفت الرجال لابس ثوب نوم وخاصة اللون الاسود اضرب الف حساب اعرف انه هامل ولايؤمن جانبه المفروض الدولة تنشر صورهم بالإعلام مع الجرم اللي اقترفوه والعقوبه التي اتخذت حتى يرتدع غيره طريقة الخطف تدل على انهم ارتكبوا جرائم أخرى سواء ضد عمال او اطفال قصر والله المستعان