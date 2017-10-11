بالفيديو.. ضبط لصوص يختطفون عاملاً ويسلبونه في الرياض

عادل الحربي(صدى):

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عملية سلب قام بها مجموعة من الشباب ، استهدفوا من خلالها عامل محطة وقود بعد ان أقدموا على اختطافه من داخل مقر عمله وسلب الأموال التي كانت بحوزته .

وذكرت مصادرموثوقة نجاح شرطة منطقة الرياض بالإطاحة بالجناة ، في إنجاز أمني يسجل لشرطة المنطقة التي اعتادت على تحقيق مثل هذه الإنجازات من خلال ملاحقة وضبط الجناة.