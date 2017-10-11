أسرار إقالة خالد شكري من الاتحاد وإحالته للتحقيق

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أسرار إعفاء خالد شكري من عمله كسكرتير تنفيذي في غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وإحالته للتحقيق وفق القرار الصادر من رئيس الاتحاد عادل عزت المتضمن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام باتحاد الكرة عبدالإله مؤمنة، على أن تتم إحالة نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ملاحظات ومخالفات عدة رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق في ملف قضايا نادي الاتحاد فيما يتعلق بتسجيل أكثر من لاعب أجنبي في النادي، في مقدمتهم اللاعب البرازيلي ويندل والغاني مونتاري، إذ تدور شكوك حول مدى صحة وسلامة عقديهما أثناء تسجيلهما في نظام الفيفا (tms).

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السابقة برئاسة أحمد عيد أعفى خالد شكري من سكرتارية لجنة الاحتراف على خلفية الخطاب الذي بعثه اتحاد الكرة في وقت سابق إلى الاتحاد الدولي وحمل بعض المفردات المسيئة للنادي الأهلي، فيما كان يتعلق وقتها بقضية اللاعب سعيد المولد، إلا أنه عاد بقرار آخر سكرتيرا تنفيذيا لغرفة فض المنازعات.