بالفيديو.. ” آية ” طفلة تنزف دما من كل جسدها

مليكة فؤاد(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح حالة نادرة لطفلة تدعى ” آية رحيم “وهى مغربية تبلغ من العمر 12 سنة ، تعاني من مرض نادر وغريب عجز الأطباء عن علاجه، ناصحين فهي عندما تبكي عوض الدموع تنزف دماً من العين والأنف والأذنين عائلتها بالبحث عن علاج خارج البلاد.

وأوضحت والدة الطفلة المريضة ” آية “، إن حالة ابنتها بدأت سنة 2016، برعاف بسيط في الأنف، لكنها تطورت وأصبح الدم يتدفق من عدة مخارج في جسم الطفلة مسبباً لها الألم، ويتكرر الأمر حتى 5 مرات في اليوم، ما عرّض آية للإحراج بين زملائها في الدراسة، وأثّر على نفسيتها، كما حوّل حياة الأسرة إلى جحيم .

وقالت الأم أنها بذلت كل الجهود، باللجوء إلى أطباء مختصين في مدينتي الرباط وقنيطرة حيث تقيم، وتم إجراء كل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، كما خضعت الطفلة لعمليتين جراحيتين على يد كبار الأطباء، كادت أن تفقد حياتها في واحدة منهما، فتوقف النزيف لـ6 أشهر ثم عاد كما كان .