صور صادمة لطفلة ولدت وأمعاؤها خارج جسدها

كارديف(صدى):

نشرت بريطانية، صور صادمة لطفلتها التي ولدت وأمعاؤها خارج جسدها نتيجة لحالة مرضية نادرة، أدت إلى عدم تشكل جدار البطن بالشكل الصحيح قبل الولادة.

وأظهرت الصور، التي التقطت مباشرة بعد ولادة ” آفا روز نايتآنغل ” بدقائق، أمعاء الطفلة خارج جسدها بالكامل، وقد تمت تغطيتها بمادة خاصة لتدفئتها ومنع التقاطها لعدوى جرثومية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت والدة الطفلة، كلو وولترز: ” لقد كانت تجربة قاسية، قالوا لي إنني لن أستطيع حملها بعد الولادة، وكان هذا الأمر مزعجاً للغاية “.

وكانت الطفلة، قد ولدت بعملية ولادة طبيعية يوم 21 مايو الماضي، في المستشفى الجامعي بويلز، وكان وزنها نحو 3 كيلو غرام عند الولادة، وكانت صدمة والدتها، عندما شاهدت أمعاءها خارج جسدها، وسمح لها الاطباء بعناقها لمدة 5 ثوان فقط.