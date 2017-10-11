مضاربة شاب خليجي مع عامل مطعم

الجمعة 13
أكتوبر
الصلح خير ,,
الاباء يتحملون تصرفات ابنائهم السيئه واجزم بان لخطا من الشاب الخليجي وليس من العامل لان العامل هو صاحب المصلحه وجاء من اجل لقمة العيش نحن الاباء الخليجيين السبب في تمادي اخطاء ابناءنا
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ يوم واحد
الصلح خير ,,
ابو داود[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 37 دقيقة
الاباء يتحملون تصرفات ابنائهم السيئه واجزم بان لخطا من الشاب الخليجي وليس من العامل لان العامل هو صاحب المصلحه وجاء من اجل لقمة العيش نحن الاباء الخليجيين السبب في تمادي اخطاء ابناءنا