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  3. مضاربة شاب خليجي مع عامل مطعم

مضاربة شاب خليجي مع عامل مطعم




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35548 ] نشر منذ يوم واحد

الصلح خير ,,

[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 37 دقيقة

الاباء يتحملون تصرفات ابنائهم السيئه واجزم بان لخطا من الشاب الخليجي وليس من العامل لان العامل هو صاحب المصلحه وجاء من اجل لقمة العيش نحن الاباء الخليجيين السبب في تمادي اخطاء ابناءنا

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