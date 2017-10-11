تعرف على موعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن استعدادات المملكة لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط.

وأوضحت المصادر، لوكالة رويترز، أنه سيتقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، مشيرة إلى إرجاء اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم.

وأضافت: ” ما تزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة “.