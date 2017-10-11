تعرف على موعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء في المملكة
كشفت مصادر مطلعة، عن استعدادات المملكة لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وذلك في إطار خطة الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط.
وأوضحت المصادر، لوكالة رويترز، أنه سيتقرر في نهاية الشهر الجاري موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، مشيرة إلى إرجاء اتخاذ قرار في شأن أسعار الطاقة حتى تنتهي من وضع نظام لمدفوعات مالية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض المواطنين ويخفف عنهم.
وأضافت: ” ما تزال هناك بعض النقاشات في من يستحق التعويضات ومن لا يستحق، يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على زيادة الضرائب، والوسائل الكفيلة بتخفيف الأخطار التي تهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي والموازنة “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يعين ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 22 ساعة
يعني الأمر لا يزال بين مد وجزر لم يتقرر بعد !!!
أظن أن المشكلة التي تواجههم هو العدد الكبير المسجل في صندوق المواطن الذين يحتاجون للدعم .
والبالغ عددهم أكثر من 12 مليون مواطن وغير مواطن من الفئات المحددة والعدد بالطبع قابل للزيادة .
الحل بسيط جدآ جدآ جدآ لحل هذه المشكلة ولكنهم لا يريدون اللجوء إليه رغم أنه هو الحل الوحيد
الذي أمامهم ولا ثاني له !!!!!!!!!
رااايق[ عدد التعليقات: 2800 ] نشر منذ 22 ساعة
أي والله .. الله يعين ..
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 22 ساعة
احسن عشان يبطلو يفرفرو بالشوارع ☺️
مغرد[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 21 ساعة
العا طل الى ماله دخل كيف يسوون فيه تزيدون البله طينه لا زم مو اصدار اوامر لا م من دراسه
زمرده[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 21 ساعة
اللهم ارحمنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك.
علي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 21 ساعة
وين المطبلين اليوم مو موجودين
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 20 ساعة
(وذلك في إطار خطة الحد من الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط)
يعني الاعتماد الجديد يكون على جيب المواطن
سامر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 ساعة
راجعوا اسباب الغلا الشرعيه
اللهم ادفع الغلا والوبا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظعر منها وما بطن
يارب ما يتم رفع الوقود والكهرباء
الطبقة الغنية هي التي تقرر وتفكر وتطلب من ولاة الامر التنفيذ اللهم عليك بهم
M-512[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 19 ساعة
خلاص السيارة لاتعتمد عليها عليك بوسائل اخرى كاالدرجات النارية او السياكل والله يمدحونهن.
العنااد[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 19 ساعة
وبعدين كل شي يزيد سعره لكن الله يفرجها من عنده
6[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
يربع انا عندي اقتراح المفروض ان الأمير والوزير ورجل الأعمال وسيدة الأعمال وكل شخص عندة راس مال في البنوك وعنده شركات ومؤسسات ومقاولات ومحلات تجاريه المفرض يزودون عليه الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية والصحه وغيرها اما بنسبه للمواطنين العيديين المفروض يساعدونهم ولايشملهم الأشياء المذكورة نهائيآ والماليه تعرف بذبط أرصدة الأشخاص إلي عنده مليارات وملايين الريالات في البنوك
علي الشبيلي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 19 ساعة
أما لسي كهرباء عندنا الكهرباء في جنوب قبل الأمر زاد نسبة %100قسم بالله أقل من شهرين 2700 عادة شهر 600 اويل حالي هذي لسي مازدت كهربا يعني شهرين 5000 بعد زيارة اييييية ياحااازم ضامي
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 19 ساعة
اكبر غباء تقلديهم لدول اوروبا يقولك دراجات
ياناس افهموا جوهم غير جونا
عندنا نيران ماينفع
M-512[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 18 ساعة
انا اتفق مع التعليق رقم (12) هو صادق صراحة فيه ناس ماعندهم دخل وصدق صدق فقراء اما الأغنياء معروفة اسمائهم عند المالية ليش هم ماترفع عليهم الزيادة والضرائب!؟ وليش بعد لازم يشترك فيها الفقير ،، انا واعوذ بالله من كلمة انا اجزم ان الدولة حفظها الله هي مستعدة تجعل البنزين مجاني وحتى زيوت المحركات لأنها دولة غنية بنفط!؟.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 16 ساعة
الله يرحمك يابومتعب ويجعل مثواك الجنه
لاتعليق
الله المستعان
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5765 ] نشر منذ 16 ساعة
وحنا مستعدين لهذا القرار
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5108 ] نشر منذ 16 ساعة
ابومتعب صدق يوم يطلب من الشعب ويقول لهم (( لا تنسوني من دعائكم )) اعفاء الأموات من القروض اللي عليهم لصندوق التنميه العقاري وبنك التسليف والبنك الزراعي واعتق رقاب الأموات من الدين اللي عليهم وصرف للموظفين راتب شهرين واطلق صراحه المساجين المطلوبين بدين زاد معونات المعاقين والايتام والارامل والمطلقات 100% الله يغفر لك يبومتعب ويسكنك جنات النعيم ويجعل الفردوس الأعلى من الجنه نزلك
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 16 ساعة
والله احنا كمواطنين ما شفنا ولا قطفنا ثمار شيء عدل بل مرعوبين من الأخبار عن قرب زيادة أسعار الطاقة (الكهرباء والبنزين) ،، فهل يعقل ان الكهرباء في مصر 70 جنيه تعادلها لدينا 600 ريال وتبون رفعها زيادة !!
عاشق[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يرحمك يابومتعب ويجعل مثواك الجنه
تعبنا من بعدك عسى الله يفرجها
الواقع[ عدد التعليقات: 5326 ] نشر منذ 15 ساعة
الاثرياء بجميع فائتهم وكذلك كبار الموظفين في الدولة لن يتضررون كثيرا من رفع الاسعار لاكن هناك طبقة كبيرة كادحة يجب وضع جميع الدرسات والحلول لهم وأسرهم وتطمئنهم ان هذه الزيادات سوف تقف والحل الصحيح هو تخفيض الاسعار في كل شيء استهلاكي للمواطنين وبعد ذلك يمكن حتى خفظ الرواتب بنسبة محدودة
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 14 ساعة
التقليل من الإنفاق الحكومي والاعتماد على النفط
خفظوا الإنارة بالشوارع كل عشرة مترماصوره الإنفاق هو بالمخصصات التي بالملايين تصرف سنين طويلة والدولة صرفت مليارات لشريحة معينه ولا الان ، الطبقة الوسطى رح تنقرض ام حساب المواطن حتى لو صرف راح يزداد الفقر ٦٠ ٪ فقر على فقر رحماك يارب ٠
الأخ علي التطبيل رح ينقرض كذلك أبشرك طبل يامطبل على حسابك ٠
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 14 ساعة
الواقع
خفض الرواتب قريب ًوهو صحيح وسف أذكرك بذلك
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 8 ساعات
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
السليمي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات
من يمنع العماله بكره من رفع اسعار المواد الغذائيه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمنا برحمته
حربوش[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يرحم الملك عبدالله ابومتعب والله المستعان ويجيرنا من القااادم ويقوي جنودنا ع الحد وينصرهم
كوكب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الصبر ثم الصبر …..صبرتو وصبرتو حتى مل الصبر من صبري واصبر حتى تصبر على الصبر ..ارتفاع الكهرب من الشهر الي فات انا كنت اسدد كل شهر 120الى 150 والان سددت حق شهر بــــــ700كان رح يغمى علي ….لطفك يارب
ابو ريناس9999[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم لك الحمد و الشكر على كل حال .. يفرجها الكريم و الحمدلله على النعمة , نسأل الله ان يديمها علينا ..