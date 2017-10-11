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بالفيديو.. شاب يثير رعب فتيات بمقلب مرعب

بالفيديو.. شاب يثير رعب فتيات بمقلب مرعب
متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلب مرعب في مجموعة من الفتيات أثناء سيرهن في الشارع ، ما أصابهن بحالة من الفزع والرعب الشديد .

حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يحمل ثعبانا “لعبة” ويثير خلف الفتيات ثم يربطه في حقيبة إحداهن ويصرخ ليخبرهن بالأمر مما يصيب الفتيات بحالة من الذعر ويركضن وتتعالى صيحاتهن وصراخهن.

Ha-ha 😆😆

Posted by The World's on Tuesday, October 10, 2017

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35467 ] نشر منذ 9 ساعات

مايجوز تخريع الناس ,,

,, بس زين متسبب بما هو اعظم ,, تقبلوها بصدر رحب ,,

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