بالفيديو.. شاب يثير رعب فتيات بمقلب مرعب

متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلب مرعب في مجموعة من الفتيات أثناء سيرهن في الشارع ، ما أصابهن بحالة من الفزع والرعب الشديد .

حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا يحمل ثعبانا “لعبة” ويثير خلف الفتيات ثم يربطه في حقيبة إحداهن ويصرخ ليخبرهن بالأمر مما يصيب الفتيات بحالة من الذعر ويركضن وتتعالى صيحاتهن وصراخهن.