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  3. خلك بعيد من الناقة

خلك بعيد من الناقة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35453 ] نشر منذ 47 دقيقة

ههههههههههههههه

,, الخبير يبي فوطه ,,

[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 22 دقيقة

مادام الناقه ترمح وهذا اسلوبها ليش مايعقلون يد وبعدين يحلبونها

[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 16 دقيقة

كان عند جدي الله يرحمه سوداني لو تجيب له اعصى ناقه يطوعها تطويع
خبره كبيره طول حياته مع الابل

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