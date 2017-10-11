خلك بعيد من الناقة

الأربعاء 11
أكتوبر
ههههههههههههههه
,, الخبير يبي فوطه ,,
مادام الناقه ترمح وهذا اسلوبها ليش مايعقلون يد وبعدين يحلبونها
كان عند جدي الله يرحمه سوداني لو تجيب له اعصى ناقه يطوعها تطويع
خبره كبيره طول حياته مع الابل
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35453 ] نشر منذ 47 دقيقة
ههههههههههههههه
,, الخبير يبي فوطه ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 22 دقيقة
مادام الناقه ترمح وهذا اسلوبها ليش مايعقلون يد وبعدين يحلبونها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2965 ] نشر منذ 16 دقيقة
كان عند جدي الله يرحمه سوداني لو تجيب له اعصى ناقه يطوعها تطويع
خبره كبيره طول حياته مع الابل