بالفيديو.. هدية زوج بلقيس لها تثير غضب جمهورها

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي متابعيها على ” سناب شات ” بمقطع فيديو لمفاجأة أعدها لها زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف.

ونشرت بلقيس صورة الهدية الثمينة التي تلقتها وهي عبارة عن ميكروفون مطلي بالذهب مع قاعدة له مطلية بالذهب أيضاً. وبدت مصدومة من هول المفاجأة من خلال ردّ فعلها لدى رؤية الهدية، لتضحك وتقول: “شكراً.. أنا كثير سعيدة، أحلى هدية صراحة”، ليرد عليها زوجها قائلاً: ” حبيبتي تستاهلي كل شيء “.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وانقسمت التعليقات بين مؤيد لمشاركتها هذا المقطع ومن اعترض وغضب من الأمر، معتبرين أنه تصرف “استعراضي” يستفز الكثير من الاشخاص، لا سيما المحتاجين منهم.