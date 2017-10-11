اختفاء طفلة عاقبها والدها بتركها خارج المنزل لرفضها شرب اللبن

واشنطن(صدى):

تسبب أمريكي يُدعى ويسلي ماثيوز (37 عاماً)، في أختفاء ابنته ذات الثلاث أعوام ، عقب أن عاقبها باخراجها للوقوف خارج المنزل ليلاً .

وبدأ الأمر بعقوبة من الأب لابنته شيرين ماثيوز، ذات الثلاث أعوام، في ضاحية دالاس الامريكية ، إذ أخرج الأب ابنته من منزله في ضاحية ريتشاردسون، في نحو الساعة الثالثة فجراً الاثنين الماضي، معاقبة لها على عدم شرب الحليب.

ووقفت الفتاة وحيدة لمدة 15 دقيقة بجانب شجرة خلف السور في أحد الممرات جانب المنزل، ثم ذهب الأب عقب ذلك للبحث عنها، لكنها اختفت، بحسب ما نشرته وكالة “أسوشييتد برس”.

وكانت الفتاة تعاني من إعاقة في النمو، وكانت ترتدي سروالاً ضيقاً، وقميصاً وردياً بأكمام، وحذاء خفيفاً وردي اللون. ولم يبلغ الأب الشرطة عن اختفاء ابنته، إلا عقب مرور قرابة 5 ساعات.

وقد ألقي القبض على ماثيوز ، بتهمة التخلي عن ابنته، وتعريضها للخطر. وأشار الأب وفقاً لتحقيقات الشرطة، إلى أنه شاهد مجموعة ذئاب برية في الأجواء، عقب اختفاء ابنته، فيما لم تؤكد تحقيقات الشرطة ذلك، أو أن أحد الذئاب قد سحب الفتاة الصغيرة.