أقوى 10 سيدات أعمال يتحكمن في السوق العالمي خلال العام الحالي

عادل الحربي (صدى):

تصدرت " ماري بارا " المديرة التنفيذية لشركة " جنرال موتورز" قائمة " فورتشن " لأقوى سيدات الأعمال لعام 2017، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وشملت القائمة هذا العام كبار قائدات الأعمال، ممن يتحكمن في أكثر من 1.1 تريليون دولار من القيمة السوقية العالمية.

ضمت القائمة الكاملة 50 سيدة ناجحة، من بينهن مديرات تنفيذيات، ومديرات تنفيذيات للعمليات والتشغيل، ونائبات مديرين، وجاءت أقوى 10 سيدات أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.