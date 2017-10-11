بالفيديو.. خليجي يعتدي على أفراد أمن لتصويرهم زوجته

القاهرة(صدى):

نشب مشاجرة عنيفة بين شاب خليجي وعدد من أفراد الأمن المصريين في شرم الشيخ ، عقب منعهم له بالدخول إلى خليج نعمة بالسيارة .

حيث تم تداول مقطع فيديو يرصد قيام أفراد الأمن بتصوير زوجة الشاب الخليجي وهي تتشاجر بالالفاظ مع افراد الامن ، فقاموا بتصويرها وهي تٌسيئ لهم ، ما أثار غضب الشاب الخليجي وقام بالتعدي عليهم بالضرب رافضاً تصويرهم لزوجته ، ما أسفر عن مشاجرة حادة بين الطرفين أنتهت بالقبض على الخليجي .

وأكدت مصادر إعلامية مصرية ، أنه تم الإفراج عنه عقب عرضه على النيابة العامة بدفع كفالة ألفين جنيه مصري ، فيمال تمت معاقبة أفراد الأمن وإحالتهم للتحقيق .