بالفيديو.. خليجي يعتدي على أفراد أمن لتصويرهم زوجته
نشب مشاجرة عنيفة بين شاب خليجي وعدد من أفراد الأمن المصريين في شرم الشيخ ، عقب منعهم له بالدخول إلى خليج نعمة بالسيارة .
حيث تم تداول مقطع فيديو يرصد قيام أفراد الأمن بتصوير زوجة الشاب الخليجي وهي تتشاجر بالالفاظ مع افراد الامن ، فقاموا بتصويرها وهي تٌسيئ لهم ، ما أثار غضب الشاب الخليجي وقام بالتعدي عليهم بالضرب رافضاً تصويرهم لزوجته ، ما أسفر عن مشاجرة حادة بين الطرفين أنتهت بالقبض على الخليجي .
وأكدت مصادر إعلامية مصرية ، أنه تم الإفراج عنه عقب عرضه على النيابة العامة بدفع كفالة ألفين جنيه مصري ، فيمال تمت معاقبة أفراد الأمن وإحالتهم للتحقيق .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 15 ساعة
زوجتة ولا صديقتة المهم اخد حقة منهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35484 ] نشر منذ 14 ساعة
من حقه منعهم من تصوير زوجته ,, بيض الله وجهه ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 13 ساعة
وش فيها مصر يوم يروحون لها
السياح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20678 ] نشر منذ 13 ساعة
المفروض إنها تسكت وتنثبر
زوجها معها وهو يتفاهم معهم
مخليها تاخذ وتعطي فاالكلام والأساءه ع راحتها
ويوم صوروها جاي مسوي رجال
لو زوجتك تحترمك كان خلتك تهرج مع الرجاجيل من البداية🤔
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 12 ساعة
حبيبي يا اخ القرني اول شي مافي رجل امن يصور( علشان تفهم مهمة رجل الامن).
وثاني شي رجل الامن مايصور علشان يثبت واقعه تحصل بينه وبين الطرف الثاني .
وثالث شي رجل الامن مايحتاج يثبت دليل حتى يطبق القانون لانه هو القانون بالشارع وعارف مهامه.
ورابع شي لو تلفضت الزوجة على رجل الامن بكل بساطة يفتح قضيه ويطلب الحضور لتحقيق .
وخامس شي واضح المشكله زادت بعد التصوير لا قبله وهذا اثبات على رجل الامن ويدان عليه .
وسادس شي الالفاظ النابيه من رجال الامن اصبح التصوير دليل قطعي عليهم لاضدهم .
وسابع شي هو سايح والسايح قوانين خاصة بمصر ومعروف لا يتعرض له.
وثامن شي واضح من التصوير الامور السياسيه الاخير سببت بعض المشاكل لان الزوج والزوجه من كلامهم كويتيين والامور الاخير بين مصر والكويت بدت تظهر على السطح .
ارجو ان تتضح الصورة لك اخوي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20678 ] نشر منذ 12 ساعة
شاكر مرورك اخوي مبارك
انا مااتكلم عن رجل امن او غيره
لكني اتكلم على حسب ماورد ف الخبر
أنو شلون تسمح. لزوجتك تتشاجر وتتلفظ ع الناس وانت معها
ويوم وصلت للتصوير تدخل الآخ
وينه من البداية ماقال اسكتي ياحرمه
وانا اتفاهم معهم
الشي الثاني مااعتقد بأنهم رجال أمن
يمكن سكرتي
على خبري بشرم الشيخ
لكنها منطقه ومنتجع للمشاهير والأثرياء
ومن بعد التفجيرات الي صارت فيها
قبل عقد وأكثر
شددو شوي على الدخول وحطو أجراءات متعبه
بس الأخ الله يهديه لو حرك بوكه
مشت اموره
فأنا عتبي هنا على زوجته هي سبب المشكلة
ومن قام باالتصوير أيضآ سينالون جزائهم
وشكرآ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20678 ] نشر منذ 12 ساعة
هم لو سألتهم ليش اتصورون
بيقولون علشان نثبت واقعة تلفظ واعتداء
او حاله
وربعنا الله يهديهم وانشدني عنهم لاسافرو
برى
لارجال ولاحريم
على باله دفتر شيكاته
معطيه الضوء الأخضر فكل شي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20678 ] نشر منذ 11 ساعة
أنتو شفتو اللبس اول شي
غير طولة اللسان
دققو فاالمقطع واحكمو قبل تتسرعون🤔
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 37 دقيقة
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
KSA SaUdI[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 35 دقيقة
مافي اقذز لسان وشوفته نفس من الكائن الكويتي
احسن اخذ ضرب يتربى
وياغريب كن اديب
ومافيه اطيب من الشعب المصري اذا كنت طيب
اما بتشوف نفسك وبتنافخ بفلوسك يدعسونك
ومشكل الكويته معروفه بمصر وسوريا ولبنان ماعندهم احترام وفيه قله ادب
وبكلم مكان يندعسون وياكلون ضرب هههه الله لايبلانا بس