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ضبط شاب وفتاة داخل مركبة بحوزتهما مواد مخدرة بالرياض

ضبط شاب وفتاة داخل مركبة بحوزتهما مواد مخدرة بالرياض
حمود العنزي(صدى):

ضبطت فرقة تفتيش لأمن الطرق في مركز الحوميات على طريق الرياض- الطائف السريع، شاباً برفقته مقيمة عربية، وعُثر في مركبتهما على مواد مخدرة، قبل إحالتهما إلى قسم مكافحة المخدرات بعفيف.

وكانت الفرقة قد اشتبهت في، مركبة فارهة قادمة من الرياض باتجاه الحجاز يقودها شاب وبرفقته سيدة، وبعد استيقافهما اتضح مبدئياً أن السيدة لا تمتّ للشاب بِصلة.

وبعد التفتيش عُثر داخل المركبة على ” بلاطة ” من مادة الحشيش المخدر وقرابة 40 حبة مخدرة، وتقرر التحفظ على الموقوفين ومصادرة المضبوطات، وإحالة القضية إلى قسم مكافحة المخدرات بمحافظة عفيف؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 38 دقيقة

شمخت وزادت والله
وبنت بعد هههههههههههههه

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