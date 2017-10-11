فأر يجري وسط وجبات زبائن مطعم كنتاكي.. والشرطة البريطانية تتدخل

لندن(صدى):

تفاجأ رواد مطاعم كنتاكي في أحد الفروع ببريطانيا، بفأر يجري وسط الوجبات أمام أعينهم ووسط صرخات من البعض وذهول من جانب العاملين.

وقامت السلطات البريطانية بإغلاق الفرع على الفور بصفة مؤقتا عقب اكتشاف بعض المخالفات الأخرى الخاصة بقلة نظافة الأرضيات والتحقق من واقعة الفأر.

وأكد أحد الزبائن أن المطعم الذي يقع في ” وولسيند ” قد ظهر به فأر يسير في وجبة عائلية تابعة له واختفى عن الأنظار سريعا ثم ظهر مجددا محدثا حالة من الذعر داخل المطعم.

وأعادت إدارة المطعم ثمن الوجبات لجميع الزبائن قبل المغادرة، كما أغلق المطعم في 4 أكتوبر، ولكن أكد أحد الزبائن الذين شهدوا الواقعة لـ” ميرور ” على أنه أعيد افتتاحه لاحقا بعد ست ساعات من الإغلاق.