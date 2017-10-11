زوجة في دعوى طلاق : زوجي عذبني لنحافتي وتزوج من أخرى

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى طلاق ضد زوجها بمحكمة الأسرة بعابدين في مصر ، للضرر منه بتعذيبه لها بسبب نحافتها وتركها معلقة للزواج ممن غيرها .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، زوجي دمر حياتى وشوه شخصيتى، ورغم أننى امرأة مستقلة ولدى حياتى المهنية واحترامى من كل زملائى؛ إلا أنه نجح فى جعلى نكرة، أقضى وقتى فى تضييع صحتى حتى ينال شكل جسدى رضاه .

وتابعت الزوجة : تزوجنا بعد إعجاب متبادل لم أتصور أن الشخص الذى ارتبطت به فى فترة الخطبة سيتحول بعد الزواج إلى وحش سطحى لا يهتم إلا فقط بسعادته وحياته، ويحولنى إلى جثة دون روح بسبب عنفه وتصرفاته”.

وذكرت الزوجة أمام مكتب تسوية المنازعات بعابدين: “لم ينظر مرة فى المرآة ليرى شكله بعد الزواج وإهماله فى نفسه، بينما كان يلومنى ليل نهار على عدم تشابهى مع السيدات التى يرافقهن، وعقده لمقارنات جارحة تسببت فى انهيار حالتى الصحية والنفسية، فكنت عندما آكل يتهمنى أننى سمينة، وعندما أصوم عن الطعام لأيام وشهور لأحافظ على رشاقتى نفر منى وأصبح يضربنى ويعذبنى ويجبرنى على تناول الطعام بشراهة، ويهددنى بأنه سيذهب لمعاشرة سيدات غيرى إذا لم أعد لشكلى السابق”.

وتابعت: “أصبت بخلل فى الجهاز الهضمى دمر شهيتى وأصابنى بنقص وزنى بصورة كبيرة حتى بلغت 40 كيلو، وعندها ساءت حالتى ودخلت المستشفى وأنا مهددة بفقد حياتى، وهناك رأيته يتركنى دون أن يسأل عنى طوال فترة إقامتى هناك”.

وأوضحت: “ضاعت 10 سنوات هباءً مع زوج عديم الضمير، نتج عنهم طفلين مشوهين نفسيا مثلى، وإصابتى بأمراض جسدية بسبب عنف زوجى ومعاملته لى، ورفض أهلى تطليقى وإجبارهم لى على التحمل للهرب من لقب مطلقة، وأخيرًا تركنى معلقة وذهب وتزوج بغيرى بعد أن دمر مستقبلى وتدهورت حياتى العملية هى الأخرى”.