بالفيديو.. المنشد أحمد العديم يتصدر ” تويتر ” بعد هجومه على قطر
تصدر تريند #احمدالعديم_يهاجم_قطر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد هجومه على قطر على خلفية اتهامها بالإرهاب، من خلال أغنية صوبي التي قال فيها ” صرت اشوفك بعيني مثل دولة قطر ما تصون الموده وما تصون الجوار”.
كان المنشد أحمد العديم أثار ضجة سابقة على مواقع التواصل بعد انتهاء مدة عقده مع قناة بداية وقام بكشف ما يدور فيها خلف الكواليس والتي كثر الحديث عنها وعن بعض التصرفات التي تصدر من المشاركين فيها بين فترة وأخرى.
شيلة ( صوبي صوبي )
اداء المنشد : احمد العديم 🎤🎤
كلمات الشاعر : نايف الشيحي 📝📝https://t.co/wd4QBvvpf0#شيلة_صوبي_صوبي_احمد_العديم pic.twitter.com/QY3iVG2gRD
— احمد العديم (@Ah__3001) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧
عبدالله[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
افااااا…وصلوا بعض الشباب لهذه النعومه… وش تركت للصبايا….لا حول ولاقوة الا بالله..
ايش هذا؟[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 2 ساعتين
ندعي له ان الله يحرسه لامه ويرزقه بأبن الحلال…
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر هي مرتع
الارهاب
khald[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ما عاد تفرق الآن بين البنات والشباب تشابهوا في كل شي !!
لا حول ولا قوة إلا بالله
kkk[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 44 دقيقة
ابك ذا ولد والا بنت
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 32 دقيقة
سخيف وقاعد يروج لوجهه الامرد
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياويلي ويلاه على الطخم😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19887 ] نشر منذ 26 دقيقة
ولد بنت
بنت ولد