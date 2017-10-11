بالفيديو.. المنشد أحمد العديم يتصدر ” تويتر ” بعد هجومه على قطر

طلال الضوي(صدى):

تصدر تريند #احمدالعديم_يهاجم_قطر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد هجومه على قطر على خلفية اتهامها بالإرهاب، من خلال أغنية صوبي التي قال فيها ” صرت اشوفك بعيني مثل دولة قطر ما تصون الموده وما تصون الجوار”.

كان المنشد أحمد العديم أثار ضجة سابقة على مواقع التواصل بعد انتهاء مدة عقده مع قناة بداية وقام بكشف ما يدور فيها خلف الكواليس والتي كثر الحديث عنها وعن بعض التصرفات التي تصدر من المشاركين فيها بين فترة وأخرى.