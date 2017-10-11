بالصور.. مجهولون يشعولون النيران في ” ساهر ” على طريق الحريضة
أضرم مجهولون النيران في إحدى الكبائن التابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، على طريق الحريضة السريع.
وتكررت تلك الظاهرة كثيرا، لاسيما على طريق ساحل عسير، وتعد من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.
وأقدم مجهولون بالعبث وتشويه كبينة ” ساهر ” الواقعة على طريق ” الحريضة – القحمة “ وذلك بإضرام النيران فيها؛ ما تسبب في تلف الأجزاء الداخلية في المكينة بالكامل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 24 ساعة
المفروض هذي الأشكال تجلد أمام الكميرا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 8 ساعات
ياليت يمسكونهم ويشعلون بثيابهم ,,
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو بيض الله وجيههم
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت مثل حمار الاسفار حمال فقط