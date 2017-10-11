بالصور.. مجهولون يشعولون النيران في ” ساهر ” على طريق الحريضة

طلال الغامدي(صدى):

أضرم مجهولون النيران في إحدى الكبائن التابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، على طريق الحريضة السريع.

وتكررت تلك الظاهرة كثيرا، لاسيما على طريق ساحل عسير، وتعد من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.

وأقدم مجهولون بالعبث وتشويه كبينة ” ساهر ” الواقعة على طريق ” الحريضة – القحمة “ وذلك بإضرام النيران فيها؛ ما تسبب في تلف الأجزاء الداخلية في المكينة بالكامل.