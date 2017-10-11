  • الخميس 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. مجهولون يشعولون النيران في ” ساهر ” على طريق الحريضة
  • نشر : منذ يوم واحد
  • 1٬856
  • 4
  • حوادث

بالصور.. مجهولون يشعولون النيران في ” ساهر ” على طريق الحريضة

بالصور.. مجهولون يشعولون النيران في ” ساهر ” على طريق الحريضة
طلال الغامدي(صدى):

أضرم مجهولون النيران في إحدى الكبائن التابعة لنظام الرصد الآلي ” ساهر ” ، على طريق الحريضة السريع.

وتكررت تلك الظاهرة كثيرا، لاسيما على طريق ساحل عسير، وتعد من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون.

وأقدم مجهولون بالعبث وتشويه كبينة ” ساهر ” الواقعة على طريق ” الحريضة – القحمة “ وذلك بإضرام النيران فيها؛ ما تسبب في تلف الأجزاء الداخلية في المكينة بالكامل.

 


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 24 ساعة

المفروض هذي الأشكال تجلد أمام الكميرا

[ عدد التعليقات: 35501 ] نشر منذ 8 ساعات

ياليت يمسكونهم ويشعلون بثيابهم ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين

انت مثل حمار الاسفار حمال فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *