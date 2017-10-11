بالفيديو.. مريم حسين توجه أغرب نصيحة عن الزواج وتؤكد ” زوجك هيعايرك بماضيكي “

مليكة فؤاد(صدى):

حذرت الفنانة المغربية مريم حسين ، عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق سناب شات ، الفتيات بعدم الارتباط بصديقها المقرب .

جاء ذلك في تعليقها على خبر ارتباط شابة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى بيبي عبد المحسن من صديقها المقرّب بطريقتها الخاصة وفقاً لخبرتها في الحياة.

وحذرت مريم في الفيديو ، من هذا النوع من الارتباط، مشيرة الى أن “الرجل الشرقي لا يتغيّر وقد يميل دائماً الى تذكير الفتاة بماضيها كونه يعرف كل أسرارها لانه صديقتها”.

وروت مريم قصة قديمة حصلت معها مع صديقها الذي خطبها لفترة، وكان يعرف عنها كل تفاصيل حياتها، موجهة نصيحة بعدم الارتباط بهكذا شخص.

وبذلك حاولت حسين توجيه نصيحتها إلى كل شابة تفكّر بالإرتباط بأحد أعز أصدقائها في مجتمعنا الشرقي بعدم القيام بذلك بسبب العقلية الشرقية عند بعض الرجال.