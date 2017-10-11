طوارئ في البيت الأبيض للرد العسكري على كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب التقى يوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين العسكريين من أجل مناقشة خيارات للرد على أي عدون من كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، لمنع بيونجيانج من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة نووية.

وقال البيان إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد أطلعا ترامب على الخيارات خلال اجتماع مع أعضاء فريقه للأمن القومي.