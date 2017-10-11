طوارئ في البيت الأبيض للرد العسكري على كوريا الشمالية
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب التقى يوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين العسكريين من أجل مناقشة خيارات للرد على أي عدون من كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، لمنع بيونجيانج من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة نووية.
وقال البيان إن وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد أطلعا ترامب على الخيارات خلال اجتماع مع أعضاء فريقه للأمن القومي.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 27 دقيقة
لايوجد خيارات عسكرية ضد كوريا الشمالية فى الاصل كوريا الشمالية تطور صواريخ باليستية و سلاح نووى من العام 1987 وحتى الان وخلال عهد 6 رؤساء للولايات المتحدة وكان للامانة يمكن ايقاف تلك المنظومة من البداية فى العام 1987 ببضع مئات من الملايين من الدولارات ولكن السياسة الامريكية بالعالم سمحت لهم بالتمادى فى ذلك من أجل وضع “بعبع” لليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد السوفيتى بالمنطقة ولاحكام السيطرة التامة على اليابان و كوريا الجنوبية عسكريا و أقتصاديا وتحجيم ورقابة الاتحاد السوفيتى حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية على حدود كوريا الجنوبية 700 كيلومتر فقط من حدود الاتحاد السوفيتى ونلاحظ هنا أيضا فى تلك الفترة 1987 كان التنين الصينى يغط فى سبات عميق من النوم ولا خوف منه الاحداث تلاحقت من العام 1987 وحتى العام 2017 وأصبح يوجد دول عظمى عسكريا بالمنطقة ” روسيا والصين والهند وباكستان ” ودول عظمى أقتصاديا ” اليابان / كوريا الجنوبية / الصين / روسيا / الهند ” وكان لابد من أستفزاز الصديق المخلص “كوريا الشمالية” فى خطوة لجعل دول المنطقة ترتعد من نووى كوريا الشمالية وجعل الدول تدفع مقابل الحماية من البعبع كوريا الشمالية وهنا نرى منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية “ثاد” المنشورة في كوريا الجنوبية وتصر أمريكا ان تنشر فى اليابان الان وهى فى واقع الامر يقصد بها وموجهة ضد روسيا وجارتها الصين وليس ضد كوريا الشمالية كما تزعم الولايات المتحدة.
القضية هي أن هذه المعدات غير قادرة نهائيا على منع كوريا الشمالية من توجيه ضربة للرد في حال الاعتداء عليها حيث ان الحدود في شبه الجزيرة الكورية تمر بشكل معين حيث تقع سيؤول في مرمى المدفعية البعيدة المدى ومنظومات “ثاد” لن تعترض أي قذائف صاروخية وبالتالي هي لا تلزم أصلا ضد كوريا الشمالية ودول المنطقة كلها من الصين وروسيا تعى جيدا أن “ثاد” موجهة ضد روسيا والصين” فقط لاغير.