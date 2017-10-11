بالصور.. امرأة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة
أثارت زوجة مصرية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر واقعة حضورها حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة، بل وجلوسها بجوارهما وهي مبتسمة.
وتنوعت الآراء بين معجب ومندهش من تصرف الزوجة، بل وقبول العروس الجديدة أيضا حضورها وبرود أعصاب الزوج في الجلوس بجوار الأثنتين.
وخرج الزوج عن صمته سريعاُ ليكشف عبر حسابه على فايسبوك أن زوجته فعلت هذا بعد أن وافقت على زواجه واقتنعت برغبته في أن تكون له عائلة كبيرة وأولاد كثر.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 1 ساعة
عارفه ومتاكده انها هي الاجمل شكلا وجسما ويمكن خلقا -وسياسيه ايضا-وماالحب الا للحبيب الاولي-حصلت على القبله امام الناس والعروسه ماحصلتها-
رااايق[ عدد التعليقات: 2786 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما شاء الله .. هذول هم الحريم السنعات …
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بس الصورة الأولى العروسه شكلها غارت شوي من تقبيل العريس لرأس الزوجة الأولى ..!!
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 32 دقيقة
شكل زوجها
انتهت صلاحيته
مصته مص حتى لم تبقى منه أي فائدة
ورمته للزوجة الثانية
ههههههههههههههههه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 26 دقيقة
مع احترامي للزوج يوم بغيت تزوج خذ لك زوجة اجمل من زوجتك الاولى مع كل هالمكياج والزينة زوجتك الاولى اجمل عاد عندكم بمصر البنات ماتغطي وجيههم
همس~[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 5 دقائق
بعض الرجال ماعليهم حسوفه ~