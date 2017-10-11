بالصور.. امرأة تحضر حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة

القاهرة(صدى):

أثارت زوجة مصرية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر واقعة حضورها حفل زفاف زوجها على عروسه الجديدة، بل وجلوسها بجوارهما وهي مبتسمة.

وتنوعت الآراء بين معجب ومندهش من تصرف الزوجة، بل وقبول العروس الجديدة أيضا حضورها وبرود أعصاب الزوج في الجلوس بجوار الأثنتين.

وخرج الزوج عن صمته سريعاُ ليكشف عبر حسابه على فايسبوك أن زوجته فعلت هذا بعد أن وافقت على زواجه واقتنعت برغبته في أن تكون له عائلة كبيرة وأولاد كثر.

