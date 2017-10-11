مهيرة عبدالعزيز: السعوديات غلبن التحديات

أبو ظبي(صدى):

علقت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز على قرار خادم الحرمين الشريفين السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، في حوار صحفي، قائلة: ” بالتأكيد سيكون للقرار أثر إيجابي في نفوس السعوديين بشكل خاص والخليجيّين بشكلٍ عام، وسيُحدث تغييرات كثيرة ” .

وتابعت مهيرة، أظنّ أنّ قيادة المرأة السيارة ستدعمها وتساعدها في تحقيق إنجازات جديدة، مع الإشارة إلى أنّ لدى المرأة السعودية إمكانيات وقدرات تفوق الكثير من قرارات النساء العربيات، وقد خاضت تحدّيات صعبة.

وأضافت وكل من يخوض التحديات ويسعى للحصول على ما يُريد، يكون عصاميّاً. فالمرأة السعودية قادت الطائرة، عملت في مجال صناعة الصواريخ، تسلّقت الجبال، وهذه الخطوة أتت لتمكّن المرأة السعودية التي تتمتع بجانب كبير من الإبداع. سعيدة جدّاً بهذه اللحظة التاريخية التي واكبت صدور هذا القرار الحكيم.