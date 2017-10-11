بالأسماء.. الصحة تمنع بيع منتجات في المقاصف المدرسية

عادل الحربي(صدى):

حددت وزارة الصحة، بعض المنتجات التي منعت بيعها في المقاصف المدرسية، وهي ” المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة – الشيبسات – الشوكولاتة – الحلوى “.

وأوضحت ” الصحة ” ، أن منع هذه المنتجات جاء نتيجة ضررها على صحة الطلاب، مشيرا إلى منعها جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وأهابت ” الصحة ” بالجميع، التعاون معها من خلال الاتصال على (937)؛ للتبليغ عن المقاصف المخالفة.

ولقيت دعوة “الصحة” للإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة تفاعلاً كبيراً؛ حيث تلقى مركز خدمة (937) منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى الآن (767) بلاغاً.

تأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود ” الصحة ” ، بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية بما يُسهم في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي.