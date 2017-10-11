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تطبيقات على هاتف الزوج تدل على خيانته

تطبيقات على هاتف الزوج تدل على خيانته
لندن(صدى):

أعلن باحثون بريطانيون، أنّه أصبح باستطاعة الأشخاص الخُوَنة الإفلات ببساطة من فعلتهم عبر مجموعة من التطبيقات.

ولا أحد يتوقّع أن تحمل الآلة الحاسبة على الهاتف براهين حول خيانة الشريك، إذ أنّ تطبيق الصور السرية الجديد يحمل ” لوغو ” الآلة الحاسبة، وإذا دخلت عليه سيطلب منك كلمة السرّ.

إضافةً الى تطبيق Tiger Text للرسائل الخفية، التي يستطيع المستخدم إخفاءها، وحجب رقم عشيقته/ عشيقها، فإذا اتّصل به يظهر وكأنّ الرقم خارج التغطية، بحسب ما أفاد تلفزيون Bravo.

أمّا تطبيق Nosy Trap فيرصد كلّ من يحاول التجسّس على هاتفك إذا كان غير مقفل، ويلتقط صورة له عبر الكاميرا الأمامية.

وبالإنتقال الى تطبيق الـ Fox Private Message، فهو يقوم بحذف كلّ الرسائل السرية بمجرّد هزّ الهاتف. وبمجرّد تسجيل ” رقم سرّي ” ، فإنّ كلّ رسائله الخاصة تدخل في التطبيق تلقائياً.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 21 ساعة

وبكذا أحس أن كل المتزوجين حياتهم خيانة في خيانة .. بسبب هالتطبيقات ..
الأمر أبسط من هالتهويل ……..

[ عدد التعليقات: 1685 ] نشر منذ 17 ساعة

خليه يخون .. لانه يخون ربه مايخون زوجته ☺️

[ عدد التعليقات: 35485 ] نشر منذ 17 ساعة

صح كلامك يا اخت ناقده ,, لاهنتِ ,,

[ عدد التعليقات: 14980 ] نشر منذ 17 ساعة

لو أنو يحط مراقبة الله امامه ما كان تجرأ ع الخيانه 😊

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 10 دقائق

انتم من وين تجيبوا هالدراسات

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