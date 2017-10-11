بالصور.. فتاة تثير ضجة بالانترنت لجمال شعرها

لندن(صدى):

أثارت فتاة بريطانية تُدعى ” ملغورزاتا كولكزيك ” البالغة من العمر 32 عاما ، اعجاب آلاف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لجمال شعرها واعتناءها به والمنافسة للحصول على لقب رابونزول الحقيقية .

وتعيش الفتاة الشقراء بمدينة لندن وتتميز بطول شعرها الذي يصل إلى كاحلها، والذي لم تقصه أيضا سوى لتسوية الأطراف كل شهرين.

وتستخدم رابونزول الجديدة كمثيلاتها زيت جوز الهند لنمو شعرها، وتغذيته وصرحت أن شعرها بدأ يظهر طوله المثالى في عمر السابعة مضيفة بأنها لن تقم بقصه أبدا.