استقدام ” عاملات منزليات ” من نيبال للمملكة

طلال الغامدي(صدى):

كشف سفير نيبال لدى المملكة الدكتـور ماهيندارابراساد ســـينغ راجيوت، عن محادثات تجرى حالياً بين مسؤولين بالمملكة ونيباليين لتصدير عمالة منزلية نيبالية إلى المملكة ضمن خطة بلاده لتسويق عمالتها في الخارج .

وأوضح السقير أن غالبية العاملات المنزليات يصلن إلى المملكة بطرق غير مباشرة عبر دول أخرى، وبعضهن يصل إلى المملكة ولا يغادرن.