استقدام ” عاملات منزليات ” من نيبال للمملكة
كشف سفير نيبال لدى المملكة الدكتـور ماهيندارابراساد ســـينغ راجيوت، عن محادثات تجرى حالياً بين مسؤولين بالمملكة ونيباليين لتصدير عمالة منزلية نيبالية إلى المملكة ضمن خطة بلاده لتسويق عمالتها في الخارج .
وأوضح السقير أن غالبية العاملات المنزليات يصلن إلى المملكة بطرق غير مباشرة عبر دول أخرى، وبعضهن يصل إلى المملكة ولا يغادرن.
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1664 ] نشر منذ 44 دقيقة
النيباليات جفصاات ولايقبلون الأوامر وعصبيات ومايصلحون ابد خادمات فيهم النفخه .. مو زي الاندونسيات
رااايق[ عدد التعليقات: 2778 ] نشر منذ 32 دقيقة
كويس …….
مغرد[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 18 دقيقة
احسن خادمات الفلبينيه بقوه بقوه اخلاق عاليه وتعلم الا طفال الا نجليزى ونا صحه فى عملها بس اهم شى الراتب والا تعطى الحرمه بالكرتيه