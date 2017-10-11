فيديو| منقذ محطة الوقود: سيارتي تعرضت للتلف ورفضت مكافأة كبيرة

علي القحطاني(صدى):

أوضح المواطن سلطان الدوسري، منقذ محطة وقود في الرياض من الانفجار بعد أن خاطر بنفسه ودفع سيارة مشتعلة بسيارته الجيب خارج المحطة، أنه رفض مكافأة كبيرة عرضت عليه من أحد رجال الأعمال رغم تعرض سيارته للتلف.

وأكد الرجباني، أن المكافأة التي عرضت عليه قدرها 50 ألف ريال، لكنه رفضها لأنها لا تعنيه فالسيارة سيأتي بدالها سيارة والأهم هي أرواح الناس، لافتاً إلى أنه اشترى سيارة جديدة.

وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد استقبل الشاب سلطان الدوسري بمقر الإمارة، وقام بتكريمه وقدم له الشكر على عمله البطولي.