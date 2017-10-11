فيديو| منقذ محطة الوقود: سيارتي تعرضت للتلف ورفضت مكافأة كبيرة
أوضح المواطن سلطان الدوسري، منقذ محطة وقود في الرياض من الانفجار بعد أن خاطر بنفسه ودفع سيارة مشتعلة بسيارته الجيب خارج المحطة، أنه رفض مكافأة كبيرة عرضت عليه من أحد رجال الأعمال رغم تعرض سيارته للتلف.
وأكد الرجباني، أن المكافأة التي عرضت عليه قدرها 50 ألف ريال، لكنه رفضها لأنها لا تعنيه فالسيارة سيأتي بدالها سيارة والأهم هي أرواح الناس، لافتاً إلى أنه اشترى سيارة جديدة.
وكان أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد استقبل الشاب سلطان الدوسري بمقر الإمارة، وقام بتكريمه وقدم له الشكر على عمله البطولي.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1577 ] نشر منذ 4 ساعات
البطوله لحظات مايبي لها تفكير
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 4 ساعات
اخوي انا اشهد انك رجال ذيب سنافي
بيض الله وجهك
وجمل حالك
مها[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن هذول الرجال اللي يحتمى بهم خاطر بعمره لجل يحمي الناس عسى ربي يحميك من كل شر
رعد ***[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 4 ساعات
ليت الدواسر هللى قالها الاول حيث الحمية تجرى بعروقهم
متابع[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
لو احتسب عند الله ولاظهر للاعلام لكان اكثر اخلاص …
احمد المسعودي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اشهد انك رجل شجاع لانوفيك في المدح مهما قلنا لانك ضحيت بحياتك وبكل ماتملك لأنقاذ ارواح المواطنين من الخطر وانت احد ابناء بلدنا الغالي الذي نعتز بك وندعي الله ان يوفقك ويحفظك على عملك البطولي وندعي الله ان يحفظ بلدنا من كل مكروه
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 3 ساعات
اكبر مكافئه تقدم لك هي ان يتم ضمك للمنتخب وتشارك بكاس العالم بروسيا فارس عبادي ومختار علي مو احسن منك،،،انت عندك الشاعه والخبره الكافيه اللي تمكنك من انقاذ المعيوف لا احترق مرماه من كثر الاهدف
X[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
المواطن السعودي شهم وبطل عند الشدائد ،، بغض النظر عن عرقه وقبيلته وكل فيه خير
الشمالي[ عدد التعليقات: 139 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله انه يبيلك رن وتكفيخ وجلد والله انك لبن انت وردك
الجهني[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله والنعم بالدواسر عيال زايد
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 22 دقيقة
الرجال تعرف عند المواقف وهذا الرجل ونعم به واكرم عزالله انه كفو بيض الله وجهك كفيت ووفيت بارك الله فيك
همس~[ عدد التعليقات: 683 ] نشر منذ 14 دقيقة
بطل حقيقي 😍🌹~