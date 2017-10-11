صورة| طفل يكتب رسالة مؤثرة لوالدته المتوفاة: ” الله يخليكي ارجعي “

نايف السالم(صدى):

تداولت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رسالة تأبين مؤثرة كتبها طفل لوالدته المتوفاة، متوسلا إليها أن تعود إلى الحياة، واعدا إياها أن يساعدها في تنظيف المنزل ويطيعها، وأنه دائماً ما يدعو الله لها بالجنة.

وجاءت رسالة الطفل لوالدته: ” ماما، أنا أكتب هذي الرسالة عشان لما أموت زيك آخد الورقة وأوريك إني ما نسيتك، دايمًا أصلي وأدعي ربي يدخلك الجنة، والله، صرت آكل وأسمع كلام سارة، صرت ما أوسخ البيت، أنت كنت تقولين أني أوسخ وأتعبك، ماما أنا آسف، الله يخليك ارجعي عيشي معانا، والله وعد أصير أسمع كلامك وأنظف معاك وأخليك تنامي وما أصحيك من النوم، الله يخليكي، ارجعي “.