دراسة تعيين المرأة في المرور.. ولا توقيف للمخالفات

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، عن توجه الجهات المختصة لدراسة تمكين المرأة من العمل في جهاز المرور، تزامنا مع تطبيق قرار السماح لها بقيادة السيارة والمزمع تطبيقه في شوال المقبل.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية المشكلة بشأن قيادة المرأة للسيارة تدرس ذلك الأمر وما يقتضي من اعتماد أحكام في نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث، مضيفة أن هناك توجهاً في جهاز المرور لتخفيف إجراءاتها حيال محاولات بعض السيدات قيادة السيارة؛ بحيث يتم تحرير مخالفة مرورية بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال دون توقيف، وفقا لصحيفة عكاظ.