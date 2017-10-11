فيديو| الشيخ بخاري يروي قصة شاب أتى من جزر القمر طلبا للعلم وتوفى بمسجد

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ حسن بخاري، قصة أحد تلاميذه وهو شاب من دولة جزر القمر، أتى إلى مكة المكرمة طلباً للعلم وتوفي وهو في طريقه لحلقة ذكر بأحد المساجد.

وقال الشيخ بخاري إن الشاب المتوفى يدعى تاج الدين شعراوي وأتى من بلاده إلى العاصمة المقدسة لأداء فريضة الحج، وبقي فيها ليطلب العلم، وذات يوم ذهب لحلقة التحفيظ وخرج منها إلى أحد المساجد لحضور حلقة ذكر ودرس إلا أنه توفي إثر حادث مروري وهو في الطريق.

ودعا الشيخ للشاب بالرحمة والمغفرة وسط جموع غفيرة حضرت لتشييع جثمانه، وظهر تأثر عدد كبير منهم بقصة الشاب.