فيديو| ” هاتريك ” ميسي يقود الأرجنتين لمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

تمكن ليونيل ميسي من قيادة منتخب الأرجنتين للتأهل لكأس العالم في روسيا 2018، بتسجيله ثلاثة أهداف ” هاتريك ” فى شباك مضيفه الإكوادور، في المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وافتتح منتخب الإكوادور بهدف التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى، عن طريق اللاعب الشاب روماريو إيبارا، وجاء رد ميسي سريعا باحراز هدف التعادل في الدقيقة 12، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني عزز ميسي تقدم التانجو في الدقيقة 68، بالهدف الثالث له ولبلاده، من مهارة فردية رائعة، لتنتهي المباراة بفوز التانجو 3/1 وتأهله للمونديال.