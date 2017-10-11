فيديو| ” هاتريك ” ميسي يقود الأرجنتين لمونديال روسيا
تمكن ليونيل ميسي من قيادة منتخب الأرجنتين للتأهل لكأس العالم في روسيا 2018، بتسجيله ثلاثة أهداف ” هاتريك ” فى شباك مضيفه الإكوادور، في المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.
وافتتح منتخب الإكوادور بهدف التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى، عن طريق اللاعب الشاب روماريو إيبارا، وجاء رد ميسي سريعا باحراز هدف التعادل في الدقيقة 12، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني عزز ميسي تقدم التانجو في الدقيقة 68، بالهدف الثالث له ولبلاده، من مهارة فردية رائعة، لتنتهي المباراة بفوز التانجو 3/1 وتأهله للمونديال.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات
ذولي الاعبين صح
اللي يحرثون الارض طول وعرض
وليس لاعبين نفخهم الاعلام
ع الكذب لاعبين من ورق
زائر[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يمسيك ي لونيل ميسي بالخير ومبروك التأهل لكأس العالم الي اللقاء ي بطل .
سعيداان[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنصح الجيل الحالي بأن تسمتعوا بليونيل ميسي فم من حظكم أنكم شهود على عصر هذا الأسطوري
فلا تجعلوا الميول الأعمى ومحبتكم لهذا اللاعب أو ذاك بأن يحرمكم هذه المتعة ألتي لاتتكرر ألا كل 50 عام
وـخص بالذكر عشاق كريستيانو رونالدو وهو بلا شك لاعب كبير وصاحب أرقام هائلة وتأريخية ولكني أتكلم عن المهارات وقيمة اللاعب الفنية حقيقة ميسي من كوكب آخر ومن الظلم له ولغيره ولكرة القدم بأن يتم مقارنته بأي لاعب كان…
أنا والله ميلاني قديم ومتعصب جداً من على أيام خولييت وفان باستن ورايكارد ولكني لم أحرم نفسي من الأستمتاع بمشاهدة مارادونا الأسطوري..
البطل بالكتشب[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح ان ميسي لاعب من كوكب أخر لكن ان شاء الله الارجنتين تجي بمجموعتنا ونأخذ بثأر الاكوادور اهم شي فهد المولد يلعب من بداية المباراه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ 45 دقيقة
ميسي لاعب مزاجي
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 19 دقيقة
لن يصل احد لمستوى الفن الخرافي
لديغو ما رادونا
هذا القصير استطاع ان يجرجر لاعبي
الانجليز وعتا ولت مدافعيه من سوط الملعب
حتى سجل الهدف
هذا الاعب الذي ذاق حياة الحرما ن منذ الصغر بزغ نجمه
حتى فتكت به عصابة المافيا وتم ادمان المخدرات عن طريق شبكة المافيا
التي دمرته
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 18 دقيقة
لن يصل احد لمستوى الفن الخرافي
لديغو ما رادونا
هذا القصير استطاع ان يجرجر لاعبي
الانجليز وعتا ولت مدافعيه من وسط الملعب
وجعلهم يلهثون وراء ضهرهـ
حتى سجل الهدف
هذا الاعب الذي ذاق حياة الحرما ن منذ الصغر بزغ نجمه
حتى فتكت به عصابة المافيا وتم ادمان المخدرات عن طريق شبكة المافيا
التي دمرته