وكيل التعليم السابق: مناهجنا تضاهي مناهج الدول المتقدمة تعليميا
أكد الدكتور عبدالعزيز الثنيان، وكيل وزارة التعليم سابقا، أن المناهج التي يتم تدريسها في المملكة تماثل ما يتم تدريسه في دول متقدمة تعليميا مثل اليابان، موضحا أن الضعف الذي يعتري العملية التعليمية ليس بسبب المناهج، وأن المشكلة تكمن في عدم الاهتمام بالمعلم.
وأوضح الثنيان، في مقال له بصحيفة الرياض، ” أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعاونت مع وزير التعليم الراحل الدكتور عبدالعزيز الخويطر، في إجراء دراسة ميدانية مقارنة حول مادتي الرياضيات والعلوم في المملكة وعدة دول متقدمة تعليمياً، مثل اليابان، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها، وأن الدراسة استغرقت أربعة سنوات ومولتها مدينة الملك عبدالعزيز، وأجرت جولات ميدانية بمدارس المملكة، وعدد من مدارس تلك الدول “.
وتابع: ” نتيجة الدراسة، كشفت أن المناهج الموضوعة بالمملكة تماثل تلك الدول في ما يدرسه الطلاب في هاتين المادتين بنسبة تزيد عن 90% “.
وتساءل الثنيان: ” إذا كان هناك تماثل في المناهج، فلماذا الضعف؟! هل هو في الوسائل أم في المعلم أم في أَي شيء؟ وكيف العلاج؟ ومازال التساؤل قائماً ويتردد! فالكل يستطيع النقد لكن كيف البناء، والكل يستطيع التنظير لكن كيف التطبيق، وهنا التحدي، وأرى أن الأهم في الأمْر هو المعلم “.
وأضاف: ” اليوم يا ترى هل المعلم لدينا هو ذلك الرجل المناسب في المكان المناسب؟ وهل هو العاشق لمهنته أم المتضجر القلق؟ وهل ينظر المعلم لمهنته كأمانة ورسالة، أم وظيفة وأجر؟ وهل يجد المعلم التقدير من المجتمع أم النقد والتقريع؟ وهل يجد الاحترام من طلابه أم يرى السخرية والتطاول؟ وهل الإعلام اليوم يمجد المعلمين ويذود عنهم أم يتندر بأخطائهم ويتصيد سلبياتهم؟ وهل الأسرة في البيت تتابع أبناءها أم إن كل شيء على المدرسة والمعلم؟ “.
عبدالله[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 4 ساعات
لو كان الامر بيدي لفعلت الاتي:
مناهج الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي:
رياضيات ولغه عربية فقط.
الرابع والخامس والسادس الابتدائي:
رياضيات، حاسب آلي، انجليزي فقط
مواد الشريعه يتم تدريسها في حصتين اسبوعيا وتشتمل على ما يحتاج الطفل في هذا السن معرفته (اركان الاسلام والايمان، الصلاه والصوم فقط مع محاضره شرعيه مختصره قبل صلاه الظهر في مسجد المدرسة)
بعدها سيخرج لك طالب يستطيع دراسة الفيزياء والكيمياء والحاسب والاحياء والشريعه والعربي بكل سهوله لان الاساس قوي.
KSA SaUdI[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 ساعات
صحيح واكبر دليل ان ابنك يا معالي الوزير يدرس بالمدراس الحكوميه 🙂
علينا هههههههههه
كل العالم توجهته الان لمدارس الانترنشونال بسبب فشل مناهجكم وعدم تطويره
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 3 ساعات
رغم تقديري
لما قيل عن
د الخو يطر رحمه الله
الا ان محمد بن أحمد الرشيد حاجة ثانية وبس
رحمه الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ 23 دقيقة
فيه اشياء يصدقها العقل وفيه اشياء العقل يرفض الموضوع جملة وتفصيلا ولا يحب يناقش