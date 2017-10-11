الصحة تغلق مجمعا طبيا بالرياض بسبب ” جهاز ليزر “

عادل الحربي(صدى):

أغلقت وزارة الصحة، مجمعاً طبياً بالرياض، بعد كشف عدة مخالفات به، لاعتماده على كوادر غير مرخصة، ووجود جهاز طبي غير مرخص.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: ” الصحة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تغلق مجمعاً طبياً بالرياض؛ لوجود جهاز ليزر غير مرخص وكوادر غير مرخصة “.