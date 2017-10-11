الصحة تغلق مجمعا طبيا بالرياض بسبب ” جهاز ليزر “
أغلقت وزارة الصحة، مجمعاً طبياً بالرياض، بعد كشف عدة مخالفات به، لاعتماده على كوادر غير مرخصة، ووجود جهاز طبي غير مرخص.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: ” الصحة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تغلق مجمعاً طبياً بالرياض؛ لوجود جهاز ليزر غير مرخص وكوادر غير مرخصة “.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5323 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
مغرد[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب اعلنوا اسمه ايش الفا يده بدون اسم حتى المواطن ما يروحون له بعدين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 15 دقيقة
اخوي مغرد
عفواُ ي صديقي الغالي
لا يستطيعون النظام فعل ذلك
يمنع التشهير
ممنوع يستطيع رفع
دعوى تشهير وغرامة وكلام كثير وسجن الخ