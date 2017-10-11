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الصحة تغلق مجمعا طبيا بالرياض بسبب ” جهاز ليزر “

الصحة تغلق مجمعا طبيا بالرياض بسبب ” جهاز ليزر “
عادل الحربي(صدى):

أغلقت وزارة الصحة، مجمعاً طبياً بالرياض، بعد كشف عدة مخالفات به، لاعتماده على كوادر غير مرخصة، ووجود جهاز طبي غير مرخص.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: ” الصحة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء تغلق مجمعاً طبياً بالرياض؛ لوجود جهاز ليزر غير مرخص وكوادر غير مرخصة “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 817 ] نشر منذ 25 دقيقة

طيب اعلنوا اسمه ايش الفا يده بدون اسم حتى المواطن ما يروحون له بعدين

[ عدد التعليقات: 804 ] نشر منذ 15 دقيقة

اخوي مغرد
عفواُ ي صديقي الغالي
لا يستطيعون النظام فعل ذلك
يمنع التشهير
ممنوع يستطيع رفع
دعوى تشهير وغرامة وكلام كثير وسجن الخ

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