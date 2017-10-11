موسكو: واشنطن تحارب ” داعش ” بالكلام فقط

موسكو(صدى):

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بالتظاهر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابى، وتعمد تقليص ضرباتها الجوية فى العراق للسماح لمقاتلى التنظيم بالتدفق إلى سوريا لإيقاف تقدم الجيش السورى الذى تدعمه روسيا.

وفى أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن، قالت وزارة الدفاع الروسية إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة قلص بشكل كبير ضرباته الجوية فى العراق فى سبتمبر، عندما استعادت القوات السورية محافظة دير الزور بدعم من القوات الجوية الروسية.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجميع يرى أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة يتظاهر بمحاربة داعش خصوصا فى العراق، والدليل انتقال المتشددين بأعداد كبيرة من المناطق الحدودية العراقية إلى دير الزور، حيث يحاولون التحصن على الضفة اليسرى من نهر الفرات، بحسب ما نقلت وكالة ” رويترز ” .