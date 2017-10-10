فصل ضابط هندي تحول إلى امرأة

نيودلهي(صدى):

فصلت البحرية الهندية، الثلاثاء، ضابطًا أجرى عملية تحول جنسي، ليصبح امرأة.

وقالت البحرية في بيان ” إن القوانين والقواعد لا تسمح للبحار بمواصلة وظيفته بسبب تغييرات جنسية لا يمكن العودة عنها ” .

وقالت سابي التي كانت تحمل سابقًا اسم مانيش جيري، إنها ستتقدم بطعن للمحكمة العسكرية على قرار فصلها.

وأثارت هذه القضية الجدل في الهند التي تعترف بالمتحولين جنسيًّا كجنس ثالث.

وكانت سابي انضمت إلى البحرية الهندية في عام 2010 وأجرت عملية التحول الجنسي عام 2016 عندما كانت في إجازة. وعندما عادت إلى العمل، قالت إنها وُضعت في مصحة عقلية لمدة 5 أشهر، وفقًا لبي بي سي.

وقالت سابي: ” أنا لست مجرمة، ولم أفعل شيئًا خاطئًا. فقط كشفت عن هويتي الحقيقية ” .